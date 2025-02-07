國泰資產管理推臺灣首檔生技私募股權基金 穩健布局讓投資更靈活

國泰金控作為臺灣資產管理界的先行者，秉持穩健的經營策略，持續為客戶提供靈活且多樣化的資產配置方案。為協助臺灣高資產客戶掌握國際投資機會，國泰世華銀行攜手創新不遺餘力的第一金投信，及擁有逾二十年醫療健康領域投資經驗的國際資產管理公司維梧資本（VIVO Capital） ，共同推出全臺首檔投資於「生技私募股權基金」之私募證券投資信託基金，成為2023年金管會放寬私募證券投資信託基金投資規範後，正式取得金管會核備成立的首例。不僅為臺灣資產管理市場開創嶄新局面，更進一步提升高資產客戶資金運用的多樣性，實現「留財」與「引資」雙重目標。

隨著全球邁入高齡化時代，醫療需求攀升，各國政府均積極布局，加上人工智慧(AI)技術高速發展，創新醫療與生技產業成為全球機構法人高度關注的領域，臺灣已投入百億資金於技術研發，生技產業可望接續半導體產業成為下一個兆元產業。本次推出的臺灣首檔投資於「生技私募股權基金」之私募證券投資信託基金，即專注於生技醫療產業，憑藉維梧資本的資深研究團隊與專業投資策略，能進一步強化此基金競爭優勢。

臺灣的「專業投資人(PI)」能透過國泰世華銀行的信託平台直接參與投資，打破過往由於「私募股權基金」架構複雜、申購門檻較高，且銷售通路有限，在臺灣多以機構法人或家族辦公室為主要投資者之限制。同時，此檔「生技私募股權基金」採用有限合夥架構 ，與投資人共享投資成果，透過專業管理與較長的投資年限，追求潛在報酬機會。此外，與傳統金融商品相比，此檔基金與傳統金融商品(如股、債等)的連動性較低，相對不易受公開市場價格波動影響，有助於分散投資組合風險。

國泰世華銀行近年來積極與橡樹資本、黑石集團及維梧資本等國際頂尖資產管理公司合作，提供臺灣投資人更專業、多元的資產管理選擇。在穩健經營策略下，國泰世華銀行屢獲國際肯定，獲得國際權威媒體《The Banker》(銀行家雜誌) 頒發最高榮譽的2024年「臺灣年度最佳銀行」殊榮，及財經媒體《The Asset》、《The Asian Banker》及《Asian Banking & Finance》等多項財富管理大獎肯定。未來，隨著國泰金控推動資產管理國際化，助力臺灣成為亞洲資產管理中心，國泰世華銀行將持續引進國際級金融服務，協助投資人實現資產增值與財務安全。

本次的基金經理公司第一金投信表示，公司的DNA是創新，這幾年積極邁向國際化，並朝向「另類投資」(Alternative Investment)領域，探索資產管理的其他可能性。藉由此次與國泰世華銀行合作的機會，響應政策發行臺灣首檔可投資於私募股權基金之私募證券投資信託基金，共同打造亞洲資產管理中心，透過引進國際級多元商品，增加在地投資人投資標的選擇性，為高階資產管理市場長期發展注入活水。

維梧資本(VIVO Capital)」由出身臺灣的孔繁建博士(Frank Kung, Ph.D.)於1996年於美國所共同創立，擁有超過二十年的醫療健康領域投資經驗，截至2023年底，其資產管理規模逾58 億美元，累積參與超過百件IPO及併購案，憑藉其資深研究團隊與專業投資策略，為本次合作注入強大支援，進一步強化基金競爭優勢。

本次私募股權基金採取有限合夥架構，由出資者擔任有限合夥人（LP；limited partner），資產管理公司則另設子公司擔任普通合夥人（GP；general partner），負責基金之營運。