小摩預期「新新併」過關機率日增 建議做多富邦金、做空台新金

彭博資訊報導，摩根大通（小摩）表示，由於台灣金管會未來幾個月批准台新金控（2887）收購新光金控（2881）的可能性升高，建議進行3個月的配對交易（pair trade），做多富邦金股票，同時做空台新金。

小摩的Jimmy S Huang等分析師發布報告指出，「新新併」將限制每股股利的增幅，並導致台新金遭進一步調降評等。

小摩預期台灣金控業者今年的表現將約略符合大盤，主要支撐包括更佳的殖利率、以及更強韌的銀行營運獲利。小摩的銀行股首選包括中信金（2891）與永豐金（2890），並且上調兆豐金（2886）的投資評級至中立，調降富邦金（2881）和元大金（2885）的評級為中立。

報告指出，「我們維持長期對富邦金的中立評等，原因是根據我們的預測，2025年度獲利會更大幅下滑，將限制估值的上行幅度」。