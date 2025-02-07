富邦集團大董蔡明忠給員工信 暢談 AI、川普 大讚人壽、銀行獲利驚艷

富邦集團7日發給全體員工一封新春致詞信，員工轉述，蔡明忠在信件裡暢談AI、美國總統川普帶來的影響。蔡明忠強調，生成式AI問世以後，富邦內部也著手推動許多Copilot計畫，不管是寫程式、做簡報、資訊檢索等應用；在AI的應用下，富邦不會大幅縮減人力，而是可望在維持現有人數規模之下，持續提升生產力，讓業務達到倍數以上的成長。

富邦集團6日舉行新春團拜，二董蔡明興公出無法參加團拜，由富邦大董蔡明忠主持。蔡明忠在給全體員工的信件裡提到，「過了這個年，大家可能覺得世界變得不一樣，討論最多的是DeepSeek，未來會對人類、產業、甚至是對我們的工作和生活帶來什麼影響，大家都還摸不著頭緒，也覺得焦慮。」他表示，沒有人知道「AI Everywhere」的時代會來得多快，不過在這麼多金錢和腦力投入之下，它的到來應該不會太久。

蔡明忠並分享國外一家Fintech公司的案例，它的業務模式是讓消費者透過消費支付累積點數，點數可以再買進自己喜歡公司的股票。這家公司因為運用ChatGPT，公司團隊從400人降到100人，在理財業務上幾乎都由AI協助提供建議，對於美國約一億人口的「金融小白」而言，已經可產生莫大幫助。

蔡明忠說，生成式AI問世以後，富邦內部也著手推動許多Copilot計畫，不管是寫程式、做簡報、資訊檢索等應用，同仁們一定也覺得有所助益。未來，他相信，在AI的應用下，富邦不會讓像上述例子一樣大幅縮減人力，而是可望在維持現有人數規模之下，持續提升生產力，讓業務達到倍數以上的成長。

蔡明忠提到，美國總統川普上任後幾乎每天都出奇招，讓大家面對未來有很大的不安定感，台灣在貿易順差、貨幣政策上都會受到壓力，這些變數都會是今年的挑戰，「然而我們在今年開年迄今仍然有優異的營運表現，尤其人壽、北富銀獲利令人驚艷，即使面臨諸多變數，希望這股成長動能可以繼續下去！」

蔡明忠也再次提醒，每次聚會時喊出的三信條「誠信 勤儉 謙和」，不是喊口號，希望大家多想想在工作和生活中如何運用，相信可以讓自己受用不盡。

富邦金控董事長蔡明興也以文字表達對同仁的期勉，首先感謝同仁，經歷去年動盪的一年，在國際戰爭、利率等因素下，仍克服種種挑戰，金控首次獲利突破1,500億元，寫下台灣金控史新篇章！其中，人壽、銀行、證券等三家公司皆創獲利新高，產險也有良好業務動能與前景。

蔡明興說，展望2025年，前方仍有許多挑戰，包括國際政經局勢快速變化、美國總統川普上任後的政策變動、全球氣候變遷加劇等，期勉富邦同仁能審慎以對，攜手共進，共同續創高峰。