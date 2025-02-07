中國信託證券主辦「旭軟二」可轉債競拍 開始投標

中國信託證券主辦旭軟電子科技（3390）發行三 年期有擔保可轉換公司債「旭軟二」（33902），採競價拍賣方式承銷，2月6日開始投標，競拍底標價為100元，投標期間為2月6日至2月10日共三個營業日，預計2月12日開標、2月21日於櫃檯買賣中心掛牌。

旭軟二有擔保可轉債，共發行2,000張面額新台幣10萬元債券，發行總面額為新台幣2億元，扣除依法承銷團保留自行認購300張，餘1,700張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102.02%，轉換價格為26.2元，每人最高得標張數合計不超過170張。

旭軟成立於1998年，主要生產據點及營運總部位於台灣桃園，最大股東為上市公司鉅祥企業（2476），公司主要從事各式軟性印刷電路板生產與銷售，應用於消費性電子、車載、工業控制等領域，2024年截至前三季占比為消費性電子30%、車載36%、工控28%及其他(含醫療)6%。這次籌資目的為購置桃園新廠及新設備，目前旭軟桃園二廠、三廠是租用，未來會拉回到新廠集中生產，也留有未來擴充產能的空間，預期將減少運輸、管理成本並提升品質，以因應國外客戶的需求及營運成長所需的產能。

旭軟近年積極布局汽車、工業控制及醫療等應用領域，2024年新增兩大日系客戶的工控軟板訂單，包括Denso wave以及日本凸版印刷Toppan，採購效益預期將在2025年開始發酵；此外，新客戶方面已有多家在打樣、送樣及尋求認證之中，終端應用包含AI伺服器水冷系統及電源供應器感測器、AI PC鏡頭模組及高頻傳輸軟排、SPO2血氧偵測、CGM連續血糖偵測、心臟顯影FPC、智慧眼鏡等，預期在公司不斷投入拓展新客戶及新產品應用開發下，可望為未來營運增添新動能。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及進入資本市場，主辦輔導客戶上市櫃掛牌成績亮眼，2024年榮獲證交所及櫃買中心頒發「攜手同行獎－證券承銷商」、「推動創新獎－證券承銷商」、「推薦輔導上櫃績效獎－證券承銷商」等三項大獎，實績備受主管機關肯定。未來中國信託證券將繼續協助具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造臺灣產業榮景。