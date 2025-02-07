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永豐金證券：善用二工具啟動紅包理財術

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
113年12月定期定額10大熱門ETF。永豐金證券提供
113年12月定期定額10大熱門ETF。永豐金證券提供

新春開工，今年理財第一步，打造放大紅包與獎金投資術。永豐金證券表示，投資金額低、操作方便的定期定額存股，是入門的好選擇，善用證交所提供的存股熱門榜，搭配永豐金證券豐存股的試算功能，找到符合自己理財目標的投資標的，為新的一年打造理財計畫穩健首航。

永豐金證券分析指出，定期定額存股投資人遇到最大入門痛點是不知道如何挑選標的，除了運用基本面選股外，善用市場熱門存股標的也具參考價值，目前包括證交所每月提供的定期定額交易戶數統計、豐存股平台熱門TOP 10，投資人可以看看大家都在買什麼。

根據證交所統計，去年12月定期定額交易戶數前三大個股是台積電（2330）、兆豐金（2886）、玉山金（2884），當月三檔合計15.5萬戶；前三大ETF則是00878、0050、0056，總計交易戶數則高達85.5萬，台股ETF為存股主流。

另外，永豐金證券-豐存股平台提供「存股試算功能」，投資人只要輸入想存股的標的、每月擬投資扣款金額與扣款日，系統會試算出累計投資3個月~5年的投資損益與報酬率供投資人參考，以便進一步評估自己的理財目標、需求與可承擔之風險。

根據豐存股的「存股試算功能」，以歷史數據試算兩檔熱門存股標的，每月3日買入5,000元的00878，過去五年的損益金額（含息）約12.6萬元，年化報酬率7.3%。若投資標是台積電，同樣的條件下，損益金額 （含息）約31.3萬元，年化報酬率16.01%。

永豐金證券表示，定期定額策略的核心，是透過每月固定金額的買入ETF或個股，當長期趨勢向上，投資人可同時達到資產增長的目標。當民眾拿到年終獎金可自行設定比例用於投資理財，再將投資資金均分成12等分，準備好2025一整年定期定額的固定扣款額，不僅減輕每月存股的壓力，更有助於平衡投資的平均成本。若想進一步擴大複利效果，永豐金證券表示可以搭配股利再投入，讓股息也參與到股票未來的成長。

113年12月定期定額10大熱門個股。永豐金證券提供
113年12月定期定額10大熱門個股。永豐金證券提供

存股 永豐金

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