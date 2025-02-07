美盯匯率操縱 央行不擔心

美國財政部預計在4月發布匯率政策報告，美國總統川普是否會對台灣出招，受外界關注。對此，中央銀行外匯局局長蔡烱民強調，不論是2024年下半年或2024年全年，央行外匯調控都是偏向賣匯阻貶方向，對美國來說不是問題。

匯銀主管說，美國在意的是各國藉由阻升本地匯率，以獲取本國出口報價競爭力，因此，我國央行2024年若站在拋匯阻貶一方，顯示台灣央行並未操縱匯率。新台幣匯率昨（6）日震盪整理，終場升值1.2分，收32.826元，連兩升，成交量僅12.69億美元。

蔡烱民表示，美國匯率報告有三項觀察指標，其中兩項是對美貿易順差與台灣經常帳順差對GDP的比重，屬結構性問題，短期內不會改變，因此，未來台灣觸及美方前兩項檢視標準而被列為觀察名單，恐成常態。

美國財政部半年一度的匯率報告將於4月出爐，判定是否為「匯率操縱國」有三項指標，一，貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；二，貿易夥伴國經常帳順差超過GDP的2%；三，貿易夥伴國對貨幣市場持續性、單方面進行干預，並且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。只要符合其中兩項條件就會進入美國觀察名單。