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CDP氣候變遷最新評比／彰銀綠色轉型績優

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰化銀行榮登CDP氣候變遷A級企業，圖為彰銀台北大樓。 彰銀／提供
彰化銀行榮登CDP氣候變遷A級企業，圖為彰銀台北大樓。 彰銀／提供

彰化銀行（2801）於2025年新春開工第一周，榮登CDP 2024年問卷氣候變遷A級企業。全球環境領域的指標性評比機構CDP最新結果公布，彰銀為全球超過22,000家參與CDP問卷公司中被評為A級別企業，相較於前次獲A-級，此次列入A級行列，肯定彰銀在氣候變遷治理上的表現與領導力。

彰銀邁向120年，為強化與國際氣候變遷及永續發展目標接軌，啟動百年金融老店綠色轉型，將碳管理工作納為核心永續計畫項目之一。減碳目標於2024年經SBTi審核通過後，全力推行碳盤查、碳減量、碳足跡、碳中和及碳權等碳5C行動，就自身營運及投融資，分別導入ISO 14064-1標準及PCAF方法學進行碳盤查。

其中針對上市櫃股權投資盤查，首次通過BSI查證並取得聲明書，更在全球淨零浪潮下帶動客戶共同促進氣候變遷與環境間平衡，逐步汰除燃料煤、非常規油氣產業投融資，制定限額管理規範，逐步減少高碳排產業等非綠色融資，達成授信淨零排放。

彰銀最新年度營運碳排已較2020年減少16.97%，符合SBTi年平均減碳4.2%路徑，並加速既有建築執行老舊設備汰換、公務運具電動化等行動，新建建築以綠建築標章為目標進行設計規劃，自辦危老重建「建成大樓興建工程」更以低碳設計為首要精神，2024年經內政部評定符合第1+級低碳建築，為國內首件金融業辦公大樓獲頒候選低碳建築證書。

自2024年起，CDP問卷納入自然相關財務揭露(TNFD)評估。彰銀整合氣候與自然財務揭露，將國際財務報導準則IFRS S2納入，未來將先啟動自身營運據點進行環境盤點，全面掌握環境風險與生態資源，為後續制定更具前瞻性的永續策略奠定基礎。

蛇年開春，彰銀在氣候變遷與永續發展屢獲佳績，董事長胡光華表示，將持續提升永續治理作為，以A級企業的高標準推動綠色永續轉型，期許發揮金融影響力，深化與各界合作，共創環境、社會及經濟三贏的未來。

彰銀 氣候變遷

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