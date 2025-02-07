壽險業痛點 避險成本飆高 2024年攀升到3,851億

2024年美元利率續持高檔，台美利差大，壽險業海外投資避險工具大宗CS（換匯）平均年化成本均逾3%高檔，使壽險業2024年全年避險工具成本攀升到3,851億元、年增7%，推升2024年壽險業淨匯兌損失擴大到3,029億元，同攀史上高點。

數據顯示，2024年上半年避險工具成本1,985億元，下半年略降到1,866億元；若對照1年期CS避險成本，2024年上半年都逾3.5%，下半年緩步走低。

圖／經濟日報提供

美國2024年9月啟動降息後，CS才跌破3%，顯示美國利率政策、台美利差牽動壽險業避險工具成本高低。

壽險業者說，市場預期2025年美聯準會僅將降息兩碼到3.9%，台美利差將縮減到2.5%，惟業界憂心只能略改善避險成本，避險工具成本仍是2025年壽險業獲利的最大隱憂。

金管會昨（6）日公布壽險業2024年12月和全年兌換損益、避險費用等狀況。據統計，2024年12月新台幣對美元貶值0.99%，同時間韓元對台幣也貶值近5%，部分業者採用「一籃子貨幣避險」，壓縮了兌換利益，使12月兌換利益僅剩1,300億元。2024年台幣累計貶值2.046元，貶幅6.24%。

官員解釋，12月新台幣續貶，壽險業海外投資完全不避險下，理應出現與11月相當的兌換利益，但12月兌換利益卻較11月減少579億元，就是因部分業者採一籃子替代避險，反出現兌換損失，吃掉部分兌換利益。

兌換利益大減，即便12月單月避險工具成本降到291億元的全年最低，及因一籃子替代避險效果差，讓業者動用10億元外匯準備金沖抵（轉列盈餘），仍使12月單月整體壽險業淨匯兌損失擴大到350億元，月增3.1倍。

保險局副局長蔡火炎坦言，部分壽險業者採用「一籃子貨幣避險」，但12月避險效果不如預期，使兌換損失擴大，加上12月業者實現資本利得減少，兩大利空讓12月壽險業虧損108億元，是去年二度出現單月虧損。前次虧損是2024年8月的148億元。統計22家壽險業者中，12月有16家出現虧損。