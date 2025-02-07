CDP氣候變遷最新評比／第一金一舉拿雙A

第一金控（2892）長期致力於ESG，昨（6）日獲國際非營利組織CDP氣候及森林問卷雙A評級，彰顯第一金控及旗下各子司致力將氣候及自然風險，內化至經營管理體系，並展開具體永續行動及揭露永續作為等成果，備受國際級評鑑機構肯定。

獲CDP評比A級代表第一金對環境議題從治理、策略、風險機會、成果追蹤及目標設定等構面，均有清晰願景、明確目標、具體行動、可量測追蹤及驗證機制與完善的成效檢討制度，樹立環境永續的管理行動及資訊揭露的卓越典範。

2024年CDP問卷題目對齊IFRS S2氣候標準、氣候相關財務揭露TCFD及自然相關財務揭露TNFD等國際ESG最新標準或倡議，更首見將塑膠與生物多樣性議題納入問卷題目，揭露廣度與深度均大幅增加；第一金交出亮眼成績，氣候評級第六度獲評領導等級，森林評級更在首年整合問卷中一舉躍進A級門檻。

第一金2024年業務推動連結氣候與自然風險管理達到多項里程碑，不僅通過SBTi審核，訂定自身營運及投融資部位減碳目標，開辦「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」提供產業龍頭攜手供應鏈廠商共同減碳、統籌主辦造紙業ESG聯貸案，與客戶議定造紙技術達到低碳、節能、減廢等多重環境效益的ESG指標連結利費率減碼優惠機制、集團各子公司全面導入綠電使用，使用度數高達625萬度居公股銀行之冠。

在森林議題管理上，一銀採購紙類用品，優先選用有森林、環境友善驗證標章產品、適用赤道原則貸放案件評估，運用自行開發「ESG永續應用地圖查詢平台」工具，判斷是否與環境敏感區重疊或將造成生態環境影響等。一銀綠色金融教育館環境教育課程首次將生態棲地營造納入教學活動，並舉辦公益植樹活動。

邁向2050淨零排放，第一金融集團將持續從氣候、自然風險管理，落實於各項減緩、調適、避免與修復等行動，攜手員工、客戶及供應商共同努力。