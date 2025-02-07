台新金永續創新 奪三大獎

由台灣社會企業永續發展協會主辦的「Asset永續典範社會創新獎」，昨（6）日舉辦頒獎典禮，甫獲DJSI道瓊永續指數雙榜，同時名列銀行產業全球第一的台新金控（2887），本次斬獲「節能減碳獎」、「綠色產品獎」及「人才培育獎」共三項獎項，並於頒獎典禮上分享其專案推動成果。

台新在永續方面獲獎連連，顯示其全方位推動永續經營與發展備受國內外肯定，持續位居永續領航地位。

台新金指出，本次台新榮獲的「節能減碳獎」，係於信用卡產品上，透過提供便捷的數位資源，倡導客戶利用電子／行動（簡訊）帳單，為節能減碳盡一份心力；此外，更延伸至社會公益推展「點亮無窮希望計畫」，透過推動客戶轉用信用卡數位帳單，進而支援能源弱勢家戶安裝節能燈具，呼應ESG企業永續。截至2024年12月止，共幫助超過450戶弱勢家庭的電力支援。

而「綠色產品獎」為台新銀攜手Gogoro合作發行「台新銀行 Gogoro Rewards 聯名卡」，運用彼此數位優勢打造流暢零斷點的支付體驗及Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，以聯名卡消費所獲得回饋G$點數，減低客戶加入電動車行列的門檻，鼓勵客戶低碳運輸，落實綠能消費的有感回饋。

台新「Early Win職場體驗計畫」本次獲「人才培育獎」。透過與多所大專院校簽訂產學合作，每年提供超過400名在校生實習機會，幫助青年學子探索職涯方向。專業培育課程著重提升實務能力與就業競爭力。超過上百名實習生在畢業後轉任正職員工，實現「畢業即就業、上班即上手」的目標。

台新與學校密切合作，根據業界需求量身打造培訓內容，並與政府攜手搭建輔導平台，縮小學用落差，協助青年快速融入職場。不僅為學生提供職涯發展機會，更實現企業、學校、政府與人才之間的多贏局面，展現台新對永續經營與人才培育的承諾與行動力。

近年台新在國際上的亮眼表現，代表其穩健紮實的永續作為，已成為全球銀行產業的領航者。台新未來將持續依循國際ESG發展趨勢、恪遵金管會的永續推動及指引，致力以「from Zero to Hero」的精神善盡金融業引領的角色，成為各界發展永續的智慧好夥伴。