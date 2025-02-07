保險業淨值 大增3,637億

受惠2024年股匯市順風，壽產險業淨值增加，據金管會統計，2024年底壽險業淨值2兆5,860億元，年增3,404億元，產險業淨值1,511億元，年增233億元，全體保險業淨值2兆7,371億元，年增3,637億元或15%。

業者說，2024年美國暫停升息、全球股市齊揚，壽險業金融資產評價損失大減，加上因應2026年接軌在即，積極調整商品結構，均有利推升淨值，也可降低增資壓力。

金管會昨（6）日公布2024年保險業獲利與淨值。2024年全年保險業稅前盈餘3,415億元、年增2.48倍，僅次於2021年的4,111億元，其中壽險業全年賺3,155億元、產險業賺260億元，分別為史上次高和新高。

保險局副局長蔡火炎說，2024年壽險業稅前盈餘3,155億元，年增2.9倍，主因壽險業淨投資損益年增2,691億元，其中又以國外投資年增64%貢獻最大，顯示去年股匯市順風推升投資收益。

2024年產險業稅前盈餘260億元，年增49%。蔡火炎說，主因產險業財務投資年增25億元、業務承保利益也年增96億元所致。業者說，產險業搭上去年台股順風，簽單保費刷高，整體損率也降低，均推升獲利。