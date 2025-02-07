金管會主秘 林志吉接任

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（6）日宣布，原金管會主任秘書蔡福隆轉升任數位發展部資通安全署署長，原職缺則由金管會銀行局副局長林志吉調任，該職務已由行政院核定，在昨日生效。

金管會人事從2024年7月開始陸續掀搬風，從保險局新任局長王麗惠、保險局新任副局長陳清源、及原任保險局副局長轉任法律事務處長的林志憲、銀行局副局長童政彰轉任檢查局長，銀行局主秘侯立洋升任銀行局副局長等五位一級主管調動。

2025年金管會新設金融市場發展及創新處，首任創新處長由原綜規處長胡則華調任，職缺由原綜規處副處長林羲聖升任。

再加上昨日宣布的林志吉調任金管會主秘後，又有一個銀行局副局長職缺，加上檢查局副局長張子敏退休，近期銀行局和檢查局都會再有人事異動，等於從2024年7月至今將有九位一級主管人事異動，都將替金管會帶來新人事氣象。

林志吉歷任財政部金融局科長、銀行局科長、專委、副組長，也曾擔任保險局壽險監理組長，金管會綜規處副處長和處長等職，資歷完整，從2020年7月回鍋銀行局接任副局長，如今再轉調擔任金管會主秘。

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