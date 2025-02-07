中租將發債200億 籌措長期穩定資金

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
中租控股。 中租迪和提供
中租控股。 中租迪和提供

中租控股（5871）旗下台灣中租迪和昨（6）日董事會決議發行額度200億元無擔保普通公司債，發債規模歷來最大，並且研擬發行天期最長可達15年期，以支應投資期較長的太陽能發電綠色能源所需。

中租控股指出，決定大舉發債與對降息預期看法無關，主要是為多元化籌資管道，以發債票券搭配銀行融資等增加籌資來源。

中租200億元發債計畫 圖／經濟日報提供
中租200億元發債計畫 圖／經濟日報提供

中租控股另一轉投資中國大陸仲利國際租賃，也在2025一開年就擬定發行資產支持票據（ABN）計畫，預計發行額度為人民幣18億元，約當新台幣81億元左右，同樣是以直接金融搭配銀行借款間接金融模式，靈活籌資。

過去中租迪和在台灣發債，年度累計最多約100多億元，但是此次董事會一次就通過發行總額度200億元，手筆最大。

中租控股指出，董事會通過後未來將視市場狀況一次或分次發行，發債籌得資金將用於償還債務，或支應綠色能源相關資本支出及營運周轉需求，發行期間最長15年期，並擬採固定利率方式發行。

中租控股高層主管指出，美國聯準會（Fed）2025年降息步調放緩，甚至有可能不降息、再延後，但這不影響公司發債計畫，而董事會決議今年發行總額200億元無擔保普通公司債，主要是考量各項業務資金需求，尤其在中租台灣綠電投資已有相當規模，而企金融資租賃的契約年期也有不少拉長，因此希望籌措長期穩定資金來支應業務需要，所以決定大舉發行長天期債。

其中，太陽能綠電投資回收期長，因此需要較為長期的穩定資金，事實上，銀行承作綠電融資的借款契約年期也普遍超過10年，因此針對綠電需要發債天期拉長到最長15年，這部分屆時可能採綠色債券發行。

中租控股高層主管並表示，此次董事會一次通過200億元發行額度，未來除了可能視市場狀況一次或分次發行之外，也可能就業務擴張狀況，再行擬定增加發債籌資額度。

中租 太陽能發電

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