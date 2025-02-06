壽險業去年避險成本3851億元刷新高 今年續埋獲利隱憂

受2024年美元利率續持高檔，台美利差大，使壽險業海外投資的避險工具大宗CS（換匯）平均年化成本均逾3%高檔，帶動壽險業2024年全年避險工具成本一口氣攀升到3,851億元、年增7%，也進一步推升2024年壽險業淨匯兌損失擴大到3,029億元，兩者同寫史上新高紀錄。

據數據顯示，2024年上半年避險工具成本達1,985億元，下半年才略降到1,866億元；若對照一年期CS避險成本，2024年上半年都逾3.5%，下半年才緩步走低。

美國2024年9月啟動降息後，CS才跌破3%，顯示美國利率政策、台美利差牽動了壽險業避險工具成本高低。

壽險業者說，市場預期2025年美國聯準會僅將降息兩碼到3.9%，台美利差將縮減到2.5%，惟業界憂心只能略微改善避險成本，避險工具成本仍是2025年壽險業獲利的最大隱憂。

金管會公布壽險業2024年12月和全年兌換損益、避險費用等狀況。據統計，2024年12月台幣對美元貶值0.99%，同時間韓元兌台幣也貶值近5%，部分業者採用「一籃子貨幣避險」，壓縮了兌換利益，使12月兌換利益僅剩1,300億元。

官員解釋，12月台幣續貶，壽險業海外投資，完全不避險情況下，理應出現與11月相當的兌換利益，但12月兌換利益卻較11月減少579億元，就是因部分業者採用一籃子替代避險，反出現兌換損失，吃掉了部分兌換利益。

兌換利益大減，即便12月單月避險工具成本降到291億元的全年最低、及因一籃子替代避險效果差，讓業者動用10億元外匯準備金去沖抵（轉列盈餘），仍使12月單月整體壽險業淨匯兌損失又擴大到350億元，月增3.1倍。

保險局副局長蔡火炎坦言，部分壽險業者採用「一籃子貨幣避險」，但12月避險效果不如預期，使兌換損失擴大，其次，12月業者實現資本利得減少，兩大利空讓12月壽險業虧損108億元，是去年二度出現虧損。前次虧損是2024年8月的148億元。

據統計，22家壽險業者中，12月就有16家、逾2/3全出現虧損。

2024年台幣對美元貶值6.24%，使全年壽險業海外投資，未避險情況下，有8,837億元龐大兌換利益，再扣除避險契約、3,851億元的避險工具成本、台幣貶值增加的922億元提存數後，2024年全年淨匯兌損失達3,029億元、年增32%，寫史上新高紀錄。