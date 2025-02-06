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偽造境外保單詐騙 金管會：大部分在IG

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
境外保單不僅風險大，甚至還有可能買到假保單，金管會呼籲消費者不要購買未經主管機關核准的境外保險商品。本報資料照片
境外保單不僅風險大，甚至還有可能買到假保單，金管會呼籲消費者不要購買未經主管機關核准的境外保險商品。本報資料照片

購買境外保單風險本來就大，現在甚至還出現假的境外保單，常以保費比國內保單便宜、獲利良好等話術，吸引民眾入局，受害者通常是匯款後，才發現買到假的境外保單，而向金管會提出檢舉。

金管會6日表示，常見的銷售境外保險商品態樣，通常有假借資產管理公司或財務顧問等公司名義，透過社群平台推介招攬未經金管會核准的境外保險商品，以保費較國內保單低、可長期投資，獲利良好等話術，而這些境外保險商品是由未經金管會許可設立的國外保險公司所簽發，也有可能是偽造的國外保險公司保單；呼籲民眾切勿購買，以確保自身權益，

金管會發現，推介假保單的社群媒判，大部分是IG網站，以投資型保單較多，也有分紅保單，均為美元計價保單，若民眾檢舉事證明確，且可知道銷售者是誰，金管會就會移送偵辦。

金管會表示，由於簽發境外保險商品的公司，都是未經金管會許可設立得於我國境內經營保險業務的外國保險公司，其發行的保險商品（即所謂的境外保單或地下保單）也未經審查通過，消費者如果購買境外保單，可能會面臨較大風險，包括保險爭議處理困難、資訊不對稱、法律保護不足、被詐騙風險，且我國法律不承認境外保單，不受相關法律的保障。

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