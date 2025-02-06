凱基證推「即時美股」服務

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
凱基證券「即時美股」導入實時報價並全面升級交易體驗，於新春開市之際登上紐約時代廣場Nasdaq Tower電視牆。凱基證券／提供
凱基證券「即時美股」導入實時報價並全面升級交易體驗，於新春開市之際登上紐約時代廣場Nasdaq Tower電視牆。凱基證券／提供

蛇年新春開市，凱基證券帶來首波美股投資交易福音。凱基證券宣布，隨身e策略App全新「即時美股」服務即將於近日推出，全面升級美股交易體驗。

新春開市之際（紐約時間2月4日），本次合作夥伴美國Nasdaq交易所更將合作訊息刊登於紐約時代廣場總部電視牆，共同宣傳凱基證券即將上線的全新服務。

凱基證券不僅導入美國Nasdaq交易所提供的即時市場行情與商品報價，更以客戶需求為中心，蒐集以往投資人在交易美股時的意見回饋與常見痛點，針對使用者介面（UI）與使用者體驗（UX）進行全面性優化設計，導入簡約直觀的介面及流暢輕鬆的操作動線，提供客戶彷彿置身華爾街、隨時跟上盤勢脈動的有感升級。

觀察2024年，國內複委託美股交易量高達新台幣3兆元，較上年成長92%，近乎翻倍。凱基證券為滿足國人對美股投資爆炸性成長需求，導入實時更新的美股報價與商品數據，投資人現可透過「隨身e策略」App並點擊前往「即時美股」，即可享受隨時看盤下單的一站式直覺體驗，不必再因為延遲報價需確認盤勢價位花費額外時間心力，大幅提升美股交易效率。

此外，客戶亦可查看「熱門主題選股」，包括熱門ETF、高成交量標的、市值規模較大龍頭企業等，隨時掌握美股盤中瞬息萬變和熱門交易題材，投資美股更有方向。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基證券本次推出「即時美股」是積極傾聽客戶需求、採納用戶回饋與常見痛點，更精準掌握美股標的盤勢漲跌，幫助客戶高效率實現美股交易策略。

凱基證券「即時美股」服務，投資人可預先下載隨身e策略App；此外，凱基證券推出「跨國買 選凱基」活動，為美股新開戶客戶提供手續費驚喜價且無低消門檻，符合指定條件，再享台股手續費回饋價。更多活動詳情，請洽詢凱基證券各分公司或活動官網：https://event.kgi.com.tw/news/event/trade-us-now/index.html

凱基證 美股

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