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虛擬資產專法6月報院 業者「樂觀看待」談台灣3大優勢

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

金管會研擬虛擬資產專法草案，預計今年2月召開業界公聽會，6月將草案報至行政院。虛擬資產業者表示「樂觀看待」，並點出台灣在發展虛擬資產具有三大優勢，第一，台灣具有專業人才優勢；第二，台灣因為地利之便，可搶占廣大中文市場；第三，世界大型的虛擬資產業者對台灣持友好態度，因此看好台灣市場。

對於政府研擬虛擬資產專法草案，進入積極管理新時代，虛擬資產業者表示「樂觀看待」，業者認為能夠盡快制定專法，並讓業者有機會去講述他們的意見，以及會碰到的問題，並做出調整都很好，也能請一些更專業的人士去了解虛擬資產市場，訂定出適合的規則以及彈性的範圍，讓業者有規可循。預估虛擬資產市場在未來會是全球金融市場的10~20%規模，台灣不能缺席。

虛擬資產業者也點出台灣在發展該市場具有三大優勢，第一，台灣具有大量專業人才，近年來因為台積電（2330）、AI等的快速發展，讓世界知道台灣的工程師很強，就他自己所接觸的許多國外的虛擬資產業者，也喜歡找台灣的工程師。

第二，虛擬資產市場不可忽視的就是「中文圈」，但因為中國大陸政策的原因，雖然個人持有虛擬貨幣不違法，但任何組織或個人在中國大陸境內從事代幣發行和融資活動都是被禁止的，而台灣的政策已經開始慢慢走向開放，因此可藉由地利、語言之便，搶占廣大亞洲市場。

第三，世界大型的虛擬資產業者對台灣持友好態度，如身家破兆的以太坊創辦人布特林（Vitalik Buterin）就曾數次訪台，過去舉辦的《ETH Taipei》活動布特林也親自來台進行演講，分享以太坊最新發展與趨勢，雙方也進行一些研究與合作，因此看好台灣市場。

台積電 工程師

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