春節連假跨行交易2775億元創新高 轉帳偏好行動銀行

中央銀行統計今年春節連假期間，跨行提領現金及跨行轉帳金額2775億元，創歷史新高。央行也發現，跨行提款占全部跨行交易金額比重27%，維持下降趨勢，且轉帳通路明顯偏好使用行動銀行。

春節假期長達9天，且金融機構也放假，提領現金只能仰賴ATM。央行統計，今年春節連假ATM跨行提款計738億元、筆數864萬筆；包括實體ATM、行動銀行及網路銀行在內的跨行轉帳金額則有2037億元、筆數1251萬筆；跨行提款占全部跨行交易金額比重27%，占比從108年的51％一路下滑至27％。

ATM跨行提款集中於人口稠密的都會區，連假期間ATM金融卡跨行提款交易筆數前5大城市分別為新北市（138萬筆）、台中市（106萬筆）、桃園市（102萬筆）、高雄市（101萬筆）及台北市（94萬筆），合計占逾全部ATM跨行提款交易的6成。

春節期間的跨行交易有2775億元，加計自行交易2259億元後，整體交易金額共5034億元。ATM提款有1701億元，占整體交易的34％，轉帳合計3333億元，占整體交易的66％。