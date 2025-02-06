快訊

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

學不乖？竹縣遠東紡織廠爆黑歷史10年6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

Zenfone 12 Ultra支援eSIM變旅拍神器！AI功能滿滿台味一次看 LINE也能用AI通話即時口譯

聽新聞
0:00 / 0:00

春節連假跨行交易2775億元創新高 轉帳偏好行動銀行

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行統計春節金融交易情形。本報資料照片
央行統計春節金融交易情形。本報資料照片

中央銀行統計今年春節連假期間，跨行提領現金及跨行轉帳金額2775億元，創歷史新高。央行也發現，跨行提款占全部跨行交易金額比重27%，維持下降趨勢，且轉帳通路明顯偏好使用行動銀行。

春節假期長達9天，且金融機構也放假，提領現金只能仰賴ATM。央行統計，今年春節連假ATM跨行提款計738億元、筆數864萬筆；包括實體ATM、行動銀行及網路銀行在內的跨行轉帳金額則有2037億元、筆數1251萬筆；跨行提款占全部跨行交易金額比重27%，占比從108年的51％一路下滑至27％。

ATM跨行提款集中於人口稠密的都會區，連假期間ATM金融卡跨行提款交易筆數前5大城市分別為新北市（138萬筆）、台中市（106萬筆）、桃園市（102萬筆）、高雄市（101萬筆）及台北市（94萬筆），合計占逾全部ATM跨行提款交易的6成。

春節期間的跨行交易有2775億元，加計自行交易2259億元後，整體交易金額共5034億元。ATM提款有1701億元，占整體交易的34％，轉帳合計3333億元，占整體交易的66％。

實體ATM、網路銀行，以及行動銀行3種轉帳通路交易金額，分別為374億元、602億元，以及2357億元，利用行動銀行轉帳占比逾7成，央行表示，看來大家已偏好使用行動支付。

近年春節連假期間跨行提款與轉帳交易情形。圖／央行提供
近年春節連假期間跨行提款與轉帳交易情形。圖／央行提供

ATM 春節

延伸閱讀

行動支付盛行！央行：春節轉帳金額高於提款 行動銀行轉帳最受青睞

瘋狂「現金春運」ATM鈔票全被領光 預約了仍得等2小時

LINE Pay參戰電子支付…誰最受衝擊？將來可續用LINE轉帳嗎？

MLB／「我是大谷」！水原一平轉帳詐騙對話公開 求處刑期近5年

相關新聞

春節連假跨行交易2775億元創新高 轉帳偏好行動銀行

中央銀行統計今年春節連假期間，跨行提領現金及跨行轉帳金額2775億元，創歷史新高。央行也發現，跨行提款占全部跨行交易金額...

亞幣升貶互見 新台幣震盪小升收32.826元

美元止跌回升，亞洲貨幣今天升貶互見，新台幣也呈震盪整理格局，新台幣兌美元今天收盤收32.826元，升1.2分，連2升，台...

國外緊急就醫恐付天價 刷這張卡最高319萬元海外醫療保障

出國旅遊最怕臨時染疫壞了遊興，尤其日韓等鄰國正值冬季流感高峰期，讓不少準備出遊的民眾紛紛關注起海外就醫問題，除了難以及時...

行動支付盛行！央行：春節轉帳金額高於提款 行動銀行轉帳最受青睞

中央銀行6日發布新聞稿指出，為確保每年春節連假期間之ATM跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行均請財金公司促請各金融機構在跨...

全球央行2025仍具降息機會 長照醫療REITs後市可期

展望2025年，市場預期2025年全球主要央行仍有機會降息。法人看好，經濟穩健可支持房價與租金水準，續為REITs提供表...

期交所調整25檔股價指數類契約及27檔標的證券為受益憑保證金

臺灣期貨交易所於2025年2月5日公告調整臺股期貨契約(TX)等25檔股價指數類契約及元大台灣50ETF期貨(NYF)等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。