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亞幣升貶互見 新台幣震盪小升收32.826元

中央社／ 台北6日電
台幣示意圖。（路透）
台幣示意圖。（路透）

美元止跌回升，亞洲貨幣今天升貶互見，新台幣也呈震盪整理格局，新台幣兌美元今天收盤收32.826元，升1.2分，連2升，台北及元太外匯市場總成交金額略縮小到12.69億美元。

美國昨天公布的小非農就業數據優於市場預期，美元走升下，台股今天延續反彈氣勢，塑膠等傳統產業股紛紛走強，指數終場上漲155.02點，收在23316.6點，成交值新台幣3316.27億元。三大法人同步買超，合計買超74.34億元。

外匯交易員表示，匯市今天氛圍相對觀望，導致成交量能減弱；新台幣兌美元今天開盤價為32.8元，最高32.8元、最低32.875元，最後收32.826元，小升1.2分。

外匯交易員指出，美國本週還會公布非農就業與失業率等數據，加上美國總統川普關稅政策仍牽動市場情緒，須持續觀察，新台幣短期可能偏向震盪整理。

根據央行統計，美元指數小升0.12%，亞洲貨幣升貶互見，日銀有理事稱利率至少應該升到1%，日圓暴衝0.47%，新台幣小升0.04%；新加坡幣貶0.16%，人民幣貶0.19%，韓元貶0.28%，越南盾貶0.42%。

新台幣 美國

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