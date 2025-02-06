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一籃子避險效果不如預期 16家壽險去年12月轉虧

中央社／ 台北6日電
金管會。圖／聯合報資料照片
金管會。圖／聯合報資料照片

2024年12月韓國發生政治風暴致韓元重貶，一籃子貨幣避險效果不如預期，加上資本利得減少，金管會今天公布，21家壽險公司中，有高達16家去年12月出現稅前虧損，合計2024年12月整體壽險業單月稅前虧損達新台幣108億元。

金管會統計，因淨投資利益成長，2024年壽險業稅前淨利達3155億元，創歷史次高，年增2.91倍，產險業則受惠財務投資利益及業務承保淨利雙增，2024年全年稅前淨利達260億元，創歷史新高，年增48.6%。

但若看單月表現，2024年12月壽險業單月轉虧108億元，探近4個月新低，且21家壽險公司中，有高達16家單月呈稅前虧損，僅5家仍維持獲利動能。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，壽險業去年12月出現稅前虧損，主因其他綜合損益項下金融資產有評價損，單月資本利得較少，加上一籃子貨幣避險替代效果不如預期，部分未避險外幣資產及負債兌換損失高於去年11月，導致投資損益不如去年11月所致。

業主權益方面，截至2024年12月底止，壽險業淨值達2兆5860億元，年增15.2%，產險業淨值1511億元，年增18.2%。若相比2024年11月，壽險業單月淨值下降447億元，主因其他綜合損益項下股債部位有評價損失所致。

壽險業

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