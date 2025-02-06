國外緊急就醫恐付天價 刷這張卡最高319萬元海外醫療保障

出國旅遊最怕臨時染疫壞了遊興，尤其日韓等鄰國正值冬季流感高峰期，讓不少準備出遊的民眾紛紛關注起海外就醫問題，除了難以及時住院的窘境，昂貴的國外醫療費用更是許多人擔心的議題。

兆豐銀行提醒，可善用信用卡提供的海外醫療保障，以兆豐世界卡為例，刷卡支付全額公共運輸工具票價例如機票，行程開始前至指定網址完成保險登記，就能享有包括醫療費用及緊急醫療運送費用各最高新台幣319萬元、住院津貼及海外新冠診斷檢疫津貼每日各3,190元的保障，甚至持卡人配偶及子女也能同享上述保障50%的限額補償。

兆豐銀行提醒，目前多數的產壽險公司已將衛福部所明定的法定傳染病列為海外旅平險及海外突發疾病健康醫療保險的除外責任，因此如「流感併發重症」為第四類法定傳染病，不屬於承保範圍，自然也不會理賠，而旅行平安險則係以「遭遇意外傷害事故」為認定標準，因此像是疾病類通常也不會在保障範圍內。

然而像兆豐世界卡提供的最高319萬元海外旅遊保險，便可涵蓋如疾病類的醫療費用保障。兆豐銀行也提供Mastercard及VISA信用卡白金卡等級以上卡友全年無休的24小時尊榮秘書服務，在海外緊急救援部分，提供包括醫療服務機構推薦、緊急醫療轉送、醫療案件追蹤、護送就醫後返國、遺體轉送、協助未成年子女轉送及緊急法律諮詢等多項協助服務，只要是發生於台澎金馬以外，不屬於「本國或經常居住地」之地區，皆可適用，用戶都可自費使用海外緊急救援服務，省去事發時還得費心尋求資源及查找資料的不便。