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櫃買中心ESG數位平台推出「輔助產製永續報告書功能」

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）於ESG數位平台正式推出「輔助產製永續報告書功能」，助力上櫃公司完成永續報告書之編製。配合金管會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」，自2025年起全體上市櫃公司均應於8月底前編製及申報永續報告書，櫃買中心積極協助上櫃公司提前因應，於2024年舉辦多場永續資訊相關之宣導活動，並於櫃買中心官網及「接軌IFRS永續揭露準則專區」之宣導專區提供課程影音及相關宣導資料，今進一步於ESG數位平台推出「輔助產製永續報告書功能」，有助於減輕上櫃公司負擔及提升作業效率，並強化永續資訊的可比較性。

櫃買中心表示，ESG數位平台推出的輔助產製永續報告書功能，內建永續報告書基本格式及編製功能，系統可自動帶入企業已申報的ESG指標資訊，便利企業產製永續報告書。另外為協助公司編製，並提供「GRI準則內容及範例」、「永續報告書底稿及參考範例」、「永續報告書重大主題編製指引及揭露範例」等多項參考資源。上櫃公司可於「GRI準則內容及範例」查詢彙整之GRI準則內容及各準則之參考範例，並利用「永續報告書底稿及參考範例」所提供文件底稿及參考範例，提升法遵效率及減少作業成本。另外，透過「永續報告書重大主題編製指引及揭露範例」協助公司識別永續重大主題及管理永續議題，以有效識別、評估並於報告書揭露。

櫃買中心提醒，ESG數位平台之輔助產製永續報告書功能是輔助的工具，上櫃公司仍應先行瞭解編製報告書之相關規定，考量所處產業及營運特性，並辦理鑑別利害關係人、重大主題分析、永續相關資料蒐集等作業，以符合永續報告書之揭露要求。

經統計迄2024年底出具2023年永續報告書之上櫃公司已達347家，其中超過七成是自願申報，顯示許多上櫃公司已積極因應永續資訊揭露趨勢。櫃買中心將持續推動上櫃公司落實永續發展，並透過對上櫃公司永續報告書之審閱，協助上櫃公司提升永續資訊揭露品質，進而提升資本市場永續揭露透明度。

ESG 櫃買中心

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