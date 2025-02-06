兆豐保險攜手北醫山服 前進部落愛心服務送暖

兆豐保險今年再度與台北醫學大學山地社會醫療服務團合作，前進南投偏鄉部落，自1月20日起展開為期7天的寒期青年社區健康服務營活動。北醫山服成立後多年來在南投縣仁愛鄉定點服務，善用學習專業，於各部落進行巡迴義診及國小育樂營；兆豐保險亦發揮企業職能，向學童宣導基礎保險知識及金融防詐，度過充實又富有意義的寒假。

兆豐產表示，北醫山服秉持文化交流及關懷服務的精神，藉由每次出隊服務，期許能落實義診及育樂營長期評估成效，讓學童在家長忙於工作、學校沒有正規課程的寒假中，獲得陪伴外也能學習課本以外新知。而國小育樂營也增設金融理財課程，由兆豐保險副總經理張弘欣親自上陣，與學童分享保險、儲蓄等基礎理財知識，並透過簡報圖卡、宣導短片，深入淺出方式宣導防詐重要性，在接獲疑似詐騙電話簡訊時能第一時間能提高警覺，避免落入不肖份子的圈套中。

兆豐保險多年深耕社會公益，除每年於寒、暑假期與北醫山服團合作，也與地方政府合作提供微型保險服務，取之社會用之社會，為弱勢族群撐起保護傘。去年也與台灣山林復育協會合作簽約，集結公私部門力量，啟動淺山天然植群復育之在地原生苗木計畫，進一步擴大山林復育範圍，達成「用心守護、安全有顧」企業精神。