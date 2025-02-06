快訊

柯建銘舌戰黃國昌！朝野險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」祭這招化解

緬甸詐騙營春晚影片瘋傳 性感女跳辣舞表演「APT」全場high爆

災難性國安！CIA非機密電郵曝光「試用期員工清單」 恐遭鎖定目標

兆豐保險攜手北醫山服 前進部落愛心服務送暖

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

兆豐保險今年再度與台北醫學大學山地社會醫療服務團合作，前進南投偏鄉部落，自1月20日起展開為期7天的寒期青年社區健康服務營活動。北醫山服成立後多年來在南投縣仁愛鄉定點服務，善用學習專業，於各部落進行巡迴義診及國小育樂營；兆豐保險亦發揮企業職能，向學童宣導基礎保險知識及金融防詐，度過充實又富有意義的寒假。

兆豐產表示，北醫山服秉持文化交流及關懷服務的精神，藉由每次出隊服務，期許能落實義診及育樂營長期評估成效，讓學童在家長忙於工作、學校沒有正規課程的寒假中，獲得陪伴外也能學習課本以外新知。而國小育樂營也增設金融理財課程，由兆豐保險副總經理張弘欣親自上陣，與學童分享保險、儲蓄等基礎理財知識，並透過簡報圖卡、宣導短片，深入淺出方式宣導防詐重要性，在接獲疑似詐騙電話簡訊時能第一時間能提高警覺，避免落入不肖份子的圈套中。

兆豐保險多年深耕社會公益，除每年於寒、暑假期與北醫山服團合作，也與地方政府合作提供微型保險服務，取之社會用之社會，為弱勢族群撐起保護傘。去年也與台灣山林復育協會合作簽約，集結公私部門力量，啟動淺山天然植群復育之在地原生苗木計畫，進一步擴大山林復育範圍，達成「用心守護、安全有顧」企業精神。

兆豐 北醫 微型保險

延伸閱讀

50歲以上女子為假投資詐騙高被害族群 警聯手髮廊防詐

影／總統賴清德到竹市財神廟「化身」防詐大使提醒鄉親

南橫公路最美學校 高雄桃源國中復育梅花盛開

寒假第一天就地震 學測生崩潰：拜託讓我睡個安穩的覺

相關新聞

國外緊急就醫恐付天價 刷這張卡最高319萬元海外醫療保障

出國旅遊最怕臨時染疫壞了遊興，尤其日韓等鄰國正值冬季流感高峰期，讓不少準備出遊的民眾紛紛關注起海外就醫問題，除了難以及時...

行動支付盛行！央行：春節轉帳金額高於提款 行動銀行轉帳最受青睞

中央銀行6日發布新聞稿指出，為確保每年春節連假期間之ATM跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行均請財金公司促請各金融機構在跨...

全球央行2025仍具降息機會 長照醫療REITs後市可期

展望2025年，市場預期2025年全球主要央行仍有機會降息。法人看好，經濟穩健可支持房價與租金水準，續為REITs提供表...

期交所調整25檔股價指數類契約及27檔標的證券為受益憑保證金

臺灣期貨交易所於2025年2月5日公告調整臺股期貨契約(TX)等25檔股價指數類契約及元大台灣50ETF期貨(NYF)等...

櫃買中心發布範疇3溫室氣體盤查作業參考指引及常見問答集

櫃買中心(Taipei Exchange)為協助上市櫃公司執行溫室氣體範疇3盤查，以順利接軌IFRS永續揭露準則，偕同臺...

台幣轉強勢 勁揚1.47角

熱錢回流，國內股匯迎來許久未見的雙漲行情。受惠台股大漲，新台幣匯率昨（5）日轉為強勢，終場強升1.47角，收在32.83...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。