行動支付盛行！央行：春節轉帳金額高於提款 行動銀行轉帳最受青睞

中央銀行6日發布新聞稿指出，為確保每年春節連假期間之ATM跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行均請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以支應跨行提款及轉帳交易所需；該清算資金逐年增加，今年春節前最後1個營業日全體金融機構留存清算資金高達5,123億元。

此外，今年連假期間跨行交易計2,775億元、筆數2,115萬筆，其中ATM跨行提款占比維持下降趨勢。

央行指出，ATM跨行提款計738億元、筆數864萬筆，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）2,037億元、筆數1,251萬筆；跨行提款占全部跨行交易金額比重27%，維持下降趨勢。

另外，ATM跨行提款集中於人口稠密之都會區，連假期間ATM金融卡跨行提款交易筆數前五大城市分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計占逾全部ATM跨行提款交易之六成。

央行表示，春節期間整體（包括跨行及自行）交易中，轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。統計顯示，跨行交易2,775億元，加計自行交易2,259億元後，整體交易金額共 5,034億元。

（一）提款部分：ATM提款計1,701億元（占整體交易之34%），其中自行提款963億元，跨行提款738億元。

（二）轉帳部分：轉帳合計3,333億元（占整體交易之66%），其中自行轉帳1,296億元，跨行轉帳2,037億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為374億元、602億元及2,357億元，其中行動銀行占比逾七成，顯示大眾已偏好使用行動支付。