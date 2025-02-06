遠東紡織氣爆商火保額150億元 由富邦產主辦多家業者共保

位在新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠，6日凌晨2點多發生聚酯棉廠房保溫管路洩漏氣爆事件，造成2死5重傷及14人輕傷，遠東新世紀對外表示廠房及設備損失尚在估計中。據了解，保單是由多家產險公司共保，保額是150億元。

據產險同業指出，遠東集團的保單因為保額太大，所以由一家主辦及其他產險公司以不同比例共同承保；若發生損失，則由共保公司依比例攤賠。

依照這次遠東新世紀新埔化纖廠的保單，商業火險主要是由多家產險公司共保。其中富邦產險占25%、國泰產險占22%、華南產10%、兆豐產9%、新光產8%、第一產8%、台產6%、旺旺友聯6%、泰安3%、南山2%、和泰1%，富邦產為主辦公司，保額高達150億元。

產險業主管說，商業火險通常理賠數字會需要花費時間，保險公司會先委託第三方公正公司進入火災事故現場勘估，勘估後搜集資料才會有預估損失的金額，如果燒的面積很大，勘估時間幾周或幾個月都有可能，如果燒的面積不大、火勢很快控制，可能當天就會勘估完。

此外，目前已知氣爆事件造成2死5重傷及14人輕傷，產險業也指出，人員死傷理賠部分，據了解遠東新是投保國泰產險「商業綜合責任險」，由國泰產險一家承保。