渣打銀助攻法國電力 發行5億美元國際板綠色債券

渣打銀行6日宣布，擔任法國電力公司 (Électricité de France，EDF) 發行 5 億美元五年期國際板綠色債券的全球籌資規劃銀行 (Global Coordinator)。本檔債券同時也在證券櫃檯買賣中心 (Taipei Exchange) 以及盧森堡證券交易所 (Luxembourg Stock Exchange) 掛牌交易，此舉不僅彰顯渣打銀行在國際板債券（Formosa Bond）市場的領先地位，亦證明渣打銀行在亞洲市場協助各企業發行人籌資的實力。

此交易已於 2015 年 1 月 6 日順利完成，法國電力公司成為自 2022 年 3 月以來首家重返國際板債券市場的西方企業發行人，亦是首家在國際板發行短天期債券的西方企業發行人，成功地吸引與長天期債券不同的台灣投資客群。本檔債券為五年期與擔保隔夜融資利率 (SOFR)連動的浮動利率債券，獲得約 8 億美元的超額認購。

本檔綠色債券所募得的資金將用於支持法國電力公司綠色融資架構下所定義的項目，同時也要符合歐盟的永續分類標準。確切來說，主要用於延長符合歐盟永續分類標準的法國核電機組年限。本交易將幫助法國電力公司達成 2050 年前的碳中和目標，亦進一步拓展其在國際資本市場的融資管道，提升資金來源管道多樣化。

渣打銀行本次充分發揮在亞洲固定收益市場，特別是台灣市場的專業優勢。渣打銀行協助法國電力公司取得證券櫃檯買賣中心的綠色債券資格認可，這項認可對持續關注永續 (ESG) 議題及其發展日益重視的台灣投資人至關重要，特別是和能源相關發行人的案件。

渣打法國及南歐客戶暨投資銀行共同主管兼全球電力、公共事業及重工業部門共同主管 Isabelle Chastagner表示，本次交易不僅彰顯了渣打銀行在國際板債券市場的專業能力，也進一步強化本行作為亞洲市場值得信賴夥伴之地位。我們很榮幸能透過創新且量身訂做的融資方案，特別是針對有助於支持能源轉型的方案，協助客戶實現他們的策略目標。

渣打國際商業銀行總經理邢保利表示，「渣打銀行在國際板債券市場上一向有傲人表現，我們已經協助超過40家海外發行商在台完成超過110檔國際板債券的發行。本次交易對我們在市場上的領先地位不言而喻，亦展現我們串聯全球發行人的能力與亞洲持續成長資金池的信心，未來我們會持續實踐提供客製化的方案，協助客戶達成永續發展目標的承諾」。

本次交易是渣打銀行與法國電力公司第三次針對台灣投資人的合作案，繼 2016 年及 2019 年成功發行 30 年期、40 年期、50 年期債券後之再次攜手。