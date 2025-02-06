快訊

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

NBA／湖人爭冠最後一塊拼圖？向黃蜂交易來主力中鋒威廉斯

5檢察官與吳乃仁餐敘有違失均送個案評鑑！北檢行政調查結果全文曝

農業金庫續推台幣活期及定存優惠專案 活期利率逾1%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全國農業金庫為成立20周年感謝客戶，提高優惠利率，再度推出「農金好活利新台幣活存專案」、「農金好優利新台幣定存專案」，讓客戶享高利息回饋。

台灣整體通貨膨脹依主計總處所公布數據，去年全年通貨膨脹率達2.18%，今年預估仍然會維持在1.93%的高水準，對民眾生活消費壓力仍大。而本次專案優惠無論是新舊戶，只要在專案期間內至營業單位臨櫃填寫申請書，就可享有專案優惠利率。

「農金好活利新台幣活存專案」，凡全國農業金庫存款戶之活期存款餘額相較基準日(2024年6月30日)最近6個月平均餘額，個人淨增加資金100萬元以上、企業戶淨增加資金500萬元以上，專案期間增加的台幣資金，可享活期存款、活期儲蓄存款牌告利率加碼0.35%，目前加碼後活期存款利率為1.055%、活期儲蓄存款利率為1.175%，專案期間自即日起至2025年12月20日。

「農金好優利新台幣定存專案」，起存金額新台幣3,000萬元以上，1個月期台幣定存利率1.4%、3個月期台幣定存利率1.425%，專案期間為自即日起至2025年12月31日。

定存 新台幣

延伸閱讀

大立光單季毛利率將逾五成

產官合作首例！台中市、台積電聯手創碳權

昕力資 打造AI文化園區

基隆獨居長住家傳異味...社會勞動人助清除垃圾 大家都鬆口氣

相關新聞

全球央行2025仍具降息機會 長照醫療REITs後市可期

展望2025年，市場預期2025年全球主要央行仍有機會降息。法人看好，經濟穩健可支持房價與租金水準，續為REITs提供表...

期交所調整25檔股價指數類契約及27檔標的證券為受益憑保證金

臺灣期貨交易所於2025年2月5日公告調整臺股期貨契約(TX)等25檔股價指數類契約及元大台灣50ETF期貨(NYF)等...

櫃買中心發布範疇3溫室氣體盤查作業參考指引及常見問答集

櫃買中心(Taipei Exchange)為協助上市櫃公司執行溫室氣體範疇3盤查，以順利接軌IFRS永續揭露準則，偕同臺...

台幣轉強勢 勁揚1.47角

熱錢回流，國內股匯迎來許久未見的雙漲行情。受惠台股大漲，新台幣匯率昨（5）日轉為強勢，終場強升1.47角，收在32.83...

MSCI季度調整 12日公布

MSCI明晟將於2月12日凌晨，公布最新一季的季度調整，並於2月27日尾盤生效。法人根據近一季台股表現、個股的自由流通率...

52檔期貨 保證金調降

臺灣期貨交易所昨（5）日公告調降臺股期貨契約等25檔股價指數類契約，及元大台灣50ETF期貨等27檔標的證券為受益憑證的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。