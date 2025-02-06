農業金庫續推台幣活期及定存優惠專案 活期利率逾1%

全國農業金庫為成立20周年感謝客戶，提高優惠利率，再度推出「農金好活利新台幣活存專案」、「農金好優利新台幣定存專案」，讓客戶享高利息回饋。

台灣整體通貨膨脹依主計總處所公布數據，去年全年通貨膨脹率達2.18%，今年預估仍然會維持在1.93%的高水準，對民眾生活消費壓力仍大。而本次專案優惠無論是新舊戶，只要在專案期間內至營業單位臨櫃填寫申請書，就可享有專案優惠利率。

「農金好活利新台幣活存專案」，凡全國農業金庫存款戶之活期存款餘額相較基準日(2024年6月30日)最近6個月平均餘額，個人淨增加資金100萬元以上、企業戶淨增加資金500萬元以上，專案期間增加的台幣資金，可享活期存款、活期儲蓄存款牌告利率加碼0.35%，目前加碼後活期存款利率為1.055%、活期儲蓄存款利率為1.175%，專案期間自即日起至2025年12月20日。

「農金好優利新台幣定存專案」，起存金額新台幣3,000萬元以上，1個月期台幣定存利率1.4%、3個月期台幣定存利率1.425%，專案期間為自即日起至2025年12月31日。