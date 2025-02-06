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全球央行2025仍具降息機會 長照醫療REITs後市可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

展望2025年，市場預期2025年全球主要央行仍有機會降息。法人看好，經濟穩健可支持房價租金水準，續為REITs提供表現空間的機會。

法人分析，近來股市波動大，多元化投資組合更形重要，具高殖利率特性之REITs或能成為資金避風港。觀察近一年以來全球金融市場表現，S&P500指數、ICE全球債券指數、富時北美REITs指數分別上漲21.8%、0.7%、5.6%，而富時北美醫療REITs指數則有32.3%報酬率表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，預計2024至2026年全球主要經濟體主要由美國持續脫穎而出，並展現生產力成長加速。美國經濟穩定，有望為REITs提供成長空間。

此外，根據NIC MAP報告指出，受益於老年人口住房需求持續供不應求，2024年第3季高齡住房入住率上升0.7個百分點、達到86.5%，創下連續第13個季度上漲，顯示出自新冠疫情結束後的入住率呈現顯著走高，高齡住房入住率持續恢復，長照REITs基本面佳。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，再從價值面觀察，由於營運狀況良好，長照醫療REITs2024年第3季股息配發水準較第2季再增加、季增率優於整體REITs，突顯投資價值，並可望吸引追逐收益之廣大投資人。

此外，2024年醫療保健REITs當中最關鍵的高齡住房投資收益指標-資本化率大舉攀升，使得產業整體評價面更具投資吸引力。

由於2020年疫情過後至2023年高齡不動產在建單位數大幅下降、顯示供給不足，惟2024至2030 年超高齡人口激增帶來的需求倍增，勢必加重高齡不動產供不應求狀況，可持續關注因剛性需求而挹注之相關REITs表現。

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