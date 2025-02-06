證交所打造未來永續能量 推動「永續存錢筒，儲綠護未來」 SDGs 活動

臺灣證券交易所為響應聯合國永續發展目標，加速實踐SDGs作為，繼2024年「四季共融，八方永續」活動，於2025年推出「永續存錢筒，儲綠護未來」主題系列活動， 靈感源自自然界的六大元素：「水源」、「土地」、「森林」、「陽光」、「海洋」、「空氣」。號召全體同仁齊心協力，為地球與未來盡一份心力！

「水源」主題：珍惜水資源

「減少購買、珍惜水源」活動於公司內設立「零廢飲水數據設備」，鼓勵員工減少購買瓶裝水。若少購買1公升瓶裝水，即可減碳140克。「永續穿戴，時尚公益」活動邀請同仁捐贈二手牛仔褲，交由獨立設計品牌 Story Wear 重新設計，並由二度就業婦女與腦麻協會代工製作，創造環境與社會價值。每少購買一條牛仔褲，即可減碳33.4公斤。

「土地」主題：珍惜環境

「在地飲食，友善環境」活動鼓勵員工購買當地有機或小農標章產品。每日食用在地飲食，一天即可減少4.75公斤的碳排放。「生態導覽，探索棲地」活動與臺灣環境資訊協會合作，帶領員工至「自然谷環境信託基地」體驗並學習以生態友善方式維護生物棲地。每1平方公尺放置一盆植物，一周即可降低二氧化碳濃度5~8 %。

「森林」主題：保育綠地

「愛護森林，善用雲端」活動推廣電子發票載具，減少感熱紙張使用。每減少B2C電子發票1公噸，即可減少碳排量0.8公噸。「植樹造林，綠化土地」活動則與宜蘭三星國中合作，與學生共同種植樹苗並設置證交所小木牌，象徵永續理念傳遞。每種植一棵樹，每年可減少5~10公斤的碳排放量。

「陽光」主題：節約能源

「節能時代，綠色生活」倡導隨手關燈，並將空調溫度設定為26 – 28度。每天關燈一小時，能減少0.25公斤的碳排放，而冷氣每調高1℃，一年可減少約26公斤二氧化碳。「節能環保，日常行動」活動，證交所架設太陽能板，積極推動太陽能資源的日常應用。

「海洋」主題：永續海洋生態

「保護海洋，從頭做起」活動，證交所號召員工於日常生活中，減少塑膠製品及免洗餐具的使用，減少海洋垃圾。只要一日三餐未使用塑膠製品及免洗餐具，就能減少288克的碳排放量。「齊心淨灘，海洋永續」活動，證交所將邀請同仁們一同參加淨灘活動，保護海洋生態。每減少1公斤垃圾產出量，約減少2.06公斤的二氧化碳產生。

「空氣」主題：維護空氣品質

「綠色交通，永續城市」活動鼓勵同仁搭乘大眾運輸工具或騎乘單車。每人搭乘大眾運輸1公里，可減少碳排放80 ~ 125克。「回收林材，永續共生」活動，為鼓勵大家減碳排放，使用回收及永續性的木材和竹料，以促進可持續性的消費模式。每回收1公斤廢棄木材就能減少碳排量達3公斤。

證交所將在2025年協助全體員工實現減碳目標，預計每人能減少總計約219公斤的碳排放量！不僅彰顯證交所對可持續發展的高度承諾，也充分體現其積極履行社會責任的決心，為地球的永續未來注入更多永續能量。