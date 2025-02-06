凱基證券「即時美股」全新升級 登上紐約時代廣場 Nasdaq 電視牆

蛇年新春開市，凱基證券帶來首波美股投資交易福音！凱基證券宣布，隨身e策略APP全新「即時美股」服務即將於近日推出，全面升級美股交易體驗。新春開市之際(紐約時間２月４日)，這次合作夥伴美國Nasdaq交易所更將合作訊息刊登於紐約時代廣場總部電視牆，共同宣傳凱基證券即將上線的全新服務。凱基證券不僅導入美國Nasdaq交易所提供之即時市場行情與商品報價，更以客戶需求為中心，蒐集以往投資人在交易美股時的意見回饋與常見痛點，針對使用者介面(UI)與使用者體驗(UX)進行全面性的優化設計，導入簡約直觀的介面及流暢輕鬆的操作動線，提供客戶彷彿置身華爾街、隨時跟上盤勢脈動的有感升級。

觀察2024年，國內複委託美股交易量高達新台幣3兆元，較去年增長92%，近乎翻倍！凱基證券為滿足國人對美股投資爆炸性成長的需求，導入實時更新的美股報價與商品數據，投資人現可透過「隨身e策略」APP並點擊前往「即時美股」，即可享受隨時看盤下單的一站式直覺體驗，不必再因為延遲報價需確認盤勢價位而花費額外時間心力，大幅提升美股交易效率。此外，客戶亦可查看「熱門主題選股」，包括熱門ETF、高成交量標的、市值規模較大之龍頭企業…等，隨時掌握美股盤中的瞬息萬變和熱門交易題材，投資美股更有方向。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基證券這次推出「即時美股」積極傾聽客戶需求、採納用戶回饋與常見痛點，進行全面性的UI、UX優化，讓投資人可更輕鬆掌握盤勢資訊、建立自選股列表等，同時運用豐富的客製化圖表工具以及豐富的技術指標，更加精準地掌握美股標的盤勢漲跌，幫助客戶高效率實現美股交易策略。

除了看盤選股方面，凱基證券「即時美股」亦從客戶角度出發，針對美股交易的常用功能規劃出流暢的動線以及實用的品質優化，例如：交易下單時可同步檢視買賣盤行情與最新價格、委託後即可檢視委託及成交狀況；在庫存部位與帳務管理方面，則導入即時庫存、綜合損益以及圖卡式帳務資訊…等實用功能。此外，凱基證券「即時美股」亦規劃於2025年陸續新增更多新功能，包括選股器、到價通知、市場新聞、個股ESG分數…等，為投資人打造美股交易的最佳利器。

凱基證券「即時美股」服務，投資人可預先下載隨身e策略APP，準備享受全面升級的複委託美股交易體驗；此外，凱基證券推出「跨國買 選凱基」活動，為美股新開戶客戶提供手續費驚喜價且無低消門檻，符合指定條件，再享台股手續費回饋價，幫助投資人輕鬆佈局台美股投資。更多活動詳情，請洽詢凱基證券各分公司或活動官網：https://event.kgi.com.tw/news/event/trade-us-now/index.html