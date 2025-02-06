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郭水義轉戰純網銀 任「將來銀」董座

聯合報／ 記者林勁傑／台北報導
純網銀將來銀行5日召開第二屆第27次董事會（臨時會），通過補選董事長，由前中華電董事長郭水義（圖）出任，隨後完成交接授信。記者黃義書／攝影
純網銀將來銀行5日召開第二屆第27次董事會（臨時會），通過補選董事長，由前中華電董事長郭水義（圖）出任，隨後完成交接授信。記者黃義書／攝影

中華電信董事長郭水義將轉戰金融圈。純網銀將來銀行昨天召開臨時董事會，通過補選郭水義出任董事長，隨後交接授印，他也立即走訪各部門。

將來銀行首任董事長鍾福貴去年十二月十七日提出辭呈，董事長及董事任期至今年第一次股東臨時會後終止。將來銀昨先舉行股東臨時會，補選一席董事為中華電信投資事業處副總經理陳元凱，隨後召開臨時董事會通過郭水義的人事案。

中華電信轉投資將來銀百分之四十六點二六，為最大股東。據悉，陳元凱年前先請辭董事並由郭水義遞補，至於鍾福貴空下的一席董事，昨再於股東臨時會補選陳元凱擔任。

六十歲的郭水義於二○二三年五月接任中華電董座，去年九月交棒給簡志誠，如今轉戰金融圈。郭水義是政大銀行系、政大會計研究所畢業，曾任勤業眾信會計師。

中華電信 股東臨時會 董事長

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