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郭水義轉戰純網銀 任「將來銀」董座
中華電信前董事長郭水義將轉戰金融圈。純網銀將來銀行昨天召開臨時董事會，通過補選郭水義出任董事長，隨後交接授印，他也立即走訪各部門。
將來銀行首任董事長鍾福貴去年十二月十七日提出辭呈，董事長及董事任期至今年第一次股東臨時會後終止。將來銀昨先舉行股東臨時會，補選一席董事為中華電信投資事業處副總經理陳元凱，隨後召開臨時董事會通過郭水義的人事案。
中華電信轉投資將來銀百分之四十六點二六，為最大股東。據悉，陳元凱年前先請辭董事並由郭水義遞補，至於鍾福貴空下的一席董事，昨再於股東臨時會補選陳元凱擔任。
六十歲的郭水義於二○二三年五月接任中華電董座，去年九月交棒給簡志誠，如今轉戰金融圈。郭水義是政大銀行系、政大會計研究所畢業，曾任勤業眾信會計師。
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