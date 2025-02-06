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外資持有股債資產 金額創高

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（5）日公布，2025年元月底我國外匯存底金額為5,775.83億美元，月增9.06億美元，排名全球第四；央行數據顯示，今年元月底，外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款合計8,648億美元，約當外匯存底150%，兩項數據均為歷史新高。

央行外匯局長蔡烱民指出，外資持有新台幣資產兩數據創高，主要反映元月台股市值上漲。

蔡烱民表示，元月外匯存底變動主要包括外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元匯率變動。外資元月賣超台股約二、三百億元，加計盈餘匯出在內，元月總計淨匯出30多億美元。

央行提供數據顯示，元月美元指數貶值0.96%，新台幣匯率先貶後升、全月小幅升值0.09%，其餘主要貨幣升貶互見。蔡烱民指出，元月較強勢貨幣為澳幣，單月升值1.71%、歐元升0.36%、人民幣與日圓匯率分別升0.79%與0.62％、英鎊貶1.27%、加幣小升0.1%。

央行指出，元月底外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款合計8,648億美元，單月增加279億美元，約當外匯存底150%，月增5個百分點，兩項數據同步寫新高。

外資 新台幣

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