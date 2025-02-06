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MSCI季度調整 12日公布

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

MSCI明晟將於2月12日凌晨，公布最新一季的季度調整，並於2月27日尾盤生效。法人根據近一季台股表現、個股的自由流通率、與市值排名的變動，預期包括台光電、嘉澤納入成分股的機率高。

法人指出，統計2025年以來新興國家的股市表現，其中台灣加權股價指數在新興市場各國位居中段，MSCI台灣指數表現略遜於MSCI新興市場指數。

在市場投資人所關注的成分股變化方面，法人表示，截至今年1月底的個股表現，市值排名居前100大、自由流通比率高、且尚未納入MSCI成分股的個股有：台光電、嘉澤、致茂、祥碩、川湖、文曄、京元電等。

考量市值變化及落後成分股抽換，法人預估，台光電市值排名跳升至53名，以及嘉澤市值排名跳升至55名，因此在此次的季度調整中，納入成分股的機會較高。至於南亞科及華新，市值則跌破百名之外，如南亞科市值排名滑落至114名、華新則落至110名，且兩檔個股的外資持股比率下降至20%以下，需提防本次有遭到移除的風險。

個股 南亞科 台光電

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