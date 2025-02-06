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台幣轉強勢 勁揚1.47角
熱錢回流，國內股匯迎來許久未見的雙漲行情。受惠台股大漲，新台幣匯率昨（5）日轉為強勢，終場強升1.47角，收在32.838元，終結連兩貶，但交投冷清，總成交量縮至12.79億美元。央行外匯局長蔡烱民昨天表示，蛇年開紅盤以來，匯市波動加劇，主要反映美國總統川普關稅等政策不確定性。
蔡烱民坦言，2月以來市場波動較大，央行確實有進場調節，至於川普未來對匯市可能造成的影響，正如總裁楊金龍先前所說，川普政策不容易預期，不論是制裁對象、制裁範圍有多少、幅度多大，甚至是執行時間點都不易預測，「就像這幾天看到，本來說馬上要加徵關稅，後來又說可以延一個月」。
即使如此，蔡烱民仍不忘對市場信心喊話，「央行有足夠信心與方法，可以維持國內匯市穩定、這是沒有問題的。」
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