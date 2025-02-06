壽險保費淨流入 好久不見 全年仍入不敷出2,695億

保發中心昨（5）日公布，2024年12月壽險保費收入增至2,955億元，為三年新高，且較保險給付2,491億元多出464億元，顯示壽險業11個月來首見保費從現金淨流出轉為淨流入。

不過，2024年全年仍有十個月「入不敷出」，致2024全年保費仍呈現金淨流出2,695億元，歷年最大。

壽險業高層表示，在新台幣匯率較弱、美元相對強勢時，保戶解約美元保單的誘因提升、解約金就會明顯增加，總保費收入大致維持與過去相當規模，以此研判，2025年保險給付大於保費收入現象恐將持續一陣子、暫時難以扭轉。

壽險保費收入與給付統計 圖／經濟日報提供

保發中心數據指出，2024年12月保費收入大舉飆升至2,955億元，為2022年1月以來的三年最高；保險給付雖同步增長至2,491億元，七個月來最大，但收入扣除給付後，現金呈淨流入464億元，為2022年4月以來最大。

壽險高層表示，通常每年12月保費收入都會較多，2024年12月也是如此，除先前有一波停售效應，促使續期保費金額較大，每逢年底壽險公司都會舉行業務競賽，業務員積極衝刺，新契約保費也會攀升，是2024年12月壽險保費收入躍升的兩大主因。

保發中心數據顯示，2024年壽險總保費收入來到2兆4,402億元，為2022年以來的三年新高，但保險給付2兆7,079億元，則是歷年最高水準。因此，2024年全年保費收入扣除保險給付後，現金淨流出2,695億元，不僅連兩年呈淨流出，流出規模也是歷年最大水準。

美國在2022年「暴力升息」，激勵美元雙率雙漲，引發一波龐大的壽險解約潮，此一趨勢迄今仍未完結。

壽險業高層重申，雖然保費入不敷出，但壽險公司有龐大投資收益作為靠山，不至於有現金短缺問題，且國內外股市近年來維持高位，壽險公司可處分股票、實現資本利得，手頭資金十分充裕、不會有流動性問題。