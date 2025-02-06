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壽險新契約重返千億 三年高點
2024年最後一個月，壽險新契約保費突飛猛進。保發中心資料顯示，2024年12月壽險新契約保費飆升至1,023億元，為2022年1月以來近三年首度重返千億元大關。
壽險業高層說，每逢年底，壽險公司都會舉行業務競賽，是衝高新契約保費的主因，不過自2022年2月以來，壽險單月新契約保費均未突破千億元，顯示隨美國聯準會啟動降息循環，加上業者陸續調高宣告利率，壽險商品買氣確實明顯回升。
回顧2024年下半年，多家壽險業者考量美元區隔資產穩定收益提升，陸續調高美元保單宣告利率，絕大多數壽險公司美元宣告利率都在4%以上；壽險業者指出，先前美元定存動輒4％、5%的超高利率成為超強吸金利器，許多民眾解約美元保單轉存美元定存，讓國內壽險公司保費收入失血；不過隨美國聯準會啟動降息循環，美元保單宣告利率又持續調高、增添商品投資魅力，美元保單買氣明顯轉熱。
壽險業者也說，近期新台幣匯率貶勢較重，確實不利美元保單銷售，也容易讓民眾掀起解約念頭，但整體而言，美元保單解約最盛時刻已過。
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