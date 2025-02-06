產險公會改選 國泰陳萬祥將出馬角逐

壽險公會、產險公會將於今年8月改選理事長，市場傳出消息，國泰金控（2882）董事長蔡宏圖拍板，由國泰產險總經理陳萬祥出馬角逐產險公會理事長；對此，國泰金控證實，「國泰產險願意為業界承擔更多工作，由總經理陳萬祥當代表，期能貢獻產業，加強和所有同業溝通，持續優化產險業經營環境，以期提升產險業發展。」

產險公會理事長李松季昨（5）日出席產險公會新春團拜時預告，他將在今年8月1日卸任。至於國泰產險，成立於1993年7月（原名東泰產險），近32年來不曾派員競選過產險公會理事長；據悉，因本屆產險公會極可能為同額競選，陳萬祥很有機會是國泰產險成立以來首位產險公會理事長。

除產險公會外，壽險公會同樣將於今年8月改選理事長，業界研判，全球人壽董事、現任理事長陳慧遊將順利連任。

陳萬祥畢業於交通大學應用數學系、清華大學統計研究所，為中華民國精算學會壽險副會員、美國壽險精算學會副會員，保險業資歷長達30年，自1995年進入國泰人壽服務，歷任經理、協理等主管職務並於2016年敦聘為副總經理，服務期間除經管綜合企劃部、營業企劃部、客群經營部、數位發展部、人力資源部外，亦曾派任海外，包括於越南國泰人壽擔任執行副總經理及董事，並於大陸國泰人壽擔任總經理助理，歷練紮實，實戰經驗遍布海內外，經營管理經驗豐富且完整。

2018年徵調進入國泰產險擔任資深副總經理經管業務體系相關部門，2019獲拔擢升任為總經理迄今。

【記者齊瑞甄／台北報導】產險公會昨（5）日新春團拜，公會理事長李松季致詞時表示，2024年產險業簽單保費收入首次突破2,700億元來到2,702億元，「這是一個很好的里程碑，今年希望朝3,000億元目標前進。」

李松季表示，3,000億元代表產險業承擔更大的社會責任，期待隨台灣經濟發展，產險能更蓬勃發展。今年以來，不管是因地緣政治導致的對抗，或者氣候變遷引發的美國加州大火、台灣嘉義大埔地震餘震不斷，均提醒產險業風險管理的重要性。

金管會保險局長王麗惠、各大產險公司董總皆出席昨日團拜，王麗惠致詞時說，金管會主委彭金隆曾多次提過「沒有安全就沒有發展」，希望整個保險業可以在安全基礎上得到很好發展。