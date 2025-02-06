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銀行拚回饋 「卡」位海外旅遊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

海外旅遊市場持續升溫，Visa調查顯示有高達73%的台灣消費者，計劃在未來一年出海旅遊，相較亞太區平均高出8個百分點。各家銀行也都祭出超高刷卡回饋，搶攻海外消費市場。

星展銀行（台灣）信用卡昨（5）日宣布超殺機票優惠及21%住宿優惠；即日起至4月30日，除了Trip.com可享機票最高15%折扣，2月底加碼推出超狂飛東京、大阪999元機票；在海外購物方面，指定商店消費最高享10%現金回饋，卡友使用星展eco永續卡還可再享最優5%現金積點回饋，合計最高15%優惠。

凱基銀行信用卡優惠，包括活動期間內於指定旅行社、訂房網、航空公司跨店刷卡累積消費，並完成官網登錄，最高回饋刷卡金4,700元、海外實體店面刷卡消費最高回饋刷卡金5,100元；即日起至3月31日前，只要在指定影音、外送平台刷凱基銀行信用卡，每月平均消費滿3,000元並完成活動登錄，即可獲最高2%刷卡金回饋。

台新銀行太陽卡／玫瑰卡卡友在日本、韓國、歐洲、美國消費免切換權益，皆享有3.3％台新Point回饋，每期帳單回饋上限10,000點。

北富銀在海外旅遊回饋只要持J卡在日、韓、泰當地實體通路消費，登錄即可享最高6%回饋，若是在指定藥妝店、遊樂園、百貨公司、免稅店及日本SUICA交通卡等精選通路消費，再享2%加碼，合計最高可獲得8%回饋。另外，3月底前在日、韓、泰實體通路刷J卡累積滿8萬元，登錄贈1,200元刷卡金。

中信銀行指出，今年3月31日前持LINE Pay卡於日、韓、泰及新加坡實體商店消費，加碼最高5%點數回饋，韓國指定商店綁定LINE Pay行動支付，最高享LINE POINTS 30%點數回饋。

玉山熊本熊卡在日本地區消費，除1％現金回饋無上限外，指定卡別於國外消費免收1.5%國外交易服務費，於指定通路享有最高8.5％現金回饋，包含東京迪士尼、日本環球影城及唐吉軻德等。

凱基銀行 刷卡 消費

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