玉山金 挺國際學生實習計畫

玉山金控（2884）長期致力於國際金融人才培育，昨（5）日攜手成功大學簽署合作備忘錄（MOU），共同推動國際學生在台實習計畫、促進國際人才交流。

此次合作計畫提供在台國際學生多元的實習機會，不僅能讓國際學生瞭解台灣金融環境與發展，更注入多元觀點與創新思維，激發團隊創意與活力，提升台灣的國際金融競爭力。

玉山金控董事長黃男州表示，人才是先行指標，也是關鍵指標，玉山第四個十年矢志成為亞洲有特色的標竿銀行，目前海外已有11個國家33個據點，橫跨亞洲、澳洲、北美洲等世界重要金融樞紐，完整且多元的人才供應鏈是玉山金控亞洲布局最重要的基礎工程。

這次計畫針對在台灣求學的國際學生，提供多元實習機會，領域涵蓋金融科技、財富管理及企業金融等，透過實際參與並接受專業培訓，累積實務經驗，期望國際學生在台期間能夠增強金融專業能力，並深入瞭解台灣的金融環境與文化，表現優異的實習生將獲得優先錄取正式職缺的機會，延續雙方產學合作。

成功大學作為台灣頂尖綜合大學，長期在教育領域表現卓越，2024世界大學影響力排名為全台第一，是優秀國際學生來台的首選之一，目前校內有超逾3,000位的國際人才，並積極結合產業創新與國際學生人才，推動境外生職引計畫，促進學生與產業界的交流。

該校國際事務處表示，很高興與玉山銀行的合作將為國際學生提供優質實習平台，在學期間即能與產業接軌，提高未來職場競爭力。這也是成功大學推動國際化教育的重要里程碑，未來將持續與企業合作，為學生創造多元跨域的職涯發展機會。

玉山重視人才培育與發展，矢志建立能激發員工熱情、充分發揮潛能並實踐自我價值的工作環境，透過專業能力的養成以及多元的海內外職涯發展路徑，讓優秀人才用自己的雙手打造未來，發揮正向影響力。

玉山也將持續與成大合作，為國際學生打造更完善的實習環境，為台灣金融業注入更多國際化能量，給世界一個更好的台灣。