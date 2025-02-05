首家外商銀行成員 滙豐加入「鷹眼識詐聯盟」共同防範金融詐騙

科技發展與應用的進步，卻導致詐騙手法日益猖獗，為打造金融防護網，滙豐銀行宣布已於近日正式加入「鷹眼識詐聯盟」，成為首家加入此聯盟的外商銀行，與內政部警政署與全台其他35家金融同業共同防範金融詐騙。

滙豐銀行表示，這是在金融防詐領域的重要里程碑，不僅顯示對客戶財產安全的承諾，亦展現了守護台灣社會安全網的責任。

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示，滙豐在反金融欺詐方面的努力，除了體現在技術創新上，更在於對客戶安全的堅定信念。由於深知金融安全對客戶的重要性，因此滙豐作為首家外銀加入鷹眼識詐聯盟，這是致力保護客戶資產的重要舉措，亦證明將持續投入科技強化與數據賦能在金融產業中。

滙豐將不斷以保護客戶金融安全為優先，也將從多方資源包括合作夥伴、科技分析、精準AI等全面建立金融防詐防線，確保客戶在使用滙豐服務時能夠安全無憂。

滙豐銀行在加入鷹眼識詐聯盟後，將透過鷹眼模型以四大面向提升阻詐能力，針對可疑交易進行實時監控和分析，迅速做出應對措施；包括即時有效掃瞄出可疑交易，提升可疑交易的識別效率和準確度；加速提報警示帳戶，提升對可疑帳戶的警示和處理速度；強化自動審核效率，優化自動審核系統提高效率和準確性；提高異常交易檢測準確性，運用AI與機器學習技術，精準偵測異常交易行為。

鷹眼模型是一款專為台灣市場設計的防詐監控模型，運用AI人工智慧與機器學習兩大科技，掌握詐騙態樣、加以標記偵測，即時揪出警示帳戶提升自動審核，有效預防和識別金融欺詐行為。

該模型運用先進的資料分析技術，涵蓋多達50種的動態交易風險參數，可即時監測交易活動識別潛在的欺詐風險，並藉由深入分析交易模式與行為，及時發出警報。

這種高效率的識別系統不僅能強化對可疑帳戶的識別效率及精準度，還能提升整體金融業的識詐、阻詐能力，使之成為金融業對抗詐騙的科技新利器。

滙豐銀行強調，將透過持續的監測和評估，落實鷹眼模型服務，以應對不斷演變的欺詐態樣。這不僅包括對現有系統的改進，還將針對市場上新出現的詐騙手法，快速調整模型參數，確保最有效的客戶交易防護。

在善用科技力量之外，滙豐銀行對前線行員訓練也更為深入且細緻，除了定期向行員宣導金融詐欺趨勢與臨櫃攔阻技巧，並針對年長者及久未往來臨櫃洽辦業務客戶等客群加強關懷提問，落實客戶防詐提醒及身分審查措施。未來，滙豐期望與公部門及鷹眼識詐聯盟同業成員攜手合作，共同打造一個更加安全、透明的金融環境，促進民眾的金融素養及防詐知識，以優化台灣金融環境安全，有效守護民眾財產。