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竹北也感受到震盪…竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

號召員工 落實減碳目標

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所為響應聯合國永續發展目標，加速實踐SDGs作為，2025年推出「永續存錢筒，儲綠護未來」主題系列活動， 靈感來自自然界六大元素：水源、土地、森林、陽光、海洋、空氣，證交所預計2025年度協助全體員工實現減碳目標，預計每人能減少總計約219公斤的碳排放量。

水源主題焦點為珍惜水資源，推動「減少購買、珍惜水源」活動，在證交所公司內設立「零廢飲水數據設備」，鼓勵員工減少購買瓶裝水。若少購買1公升瓶裝水，即可減碳140克；以及「永續穿戴，時尚公益」活動邀請同仁捐贈二手牛仔褲，交由獨立設計品牌Story Wear重新設計，並由二度就業婦女與腦麻協會代工製作，創造環境與社會價值。每少買一條牛仔褲，即可減碳33.4公斤。

土地主題聚焦珍惜環境，在「在地飲食，友善環境」活動鼓勵員工購買當地有機或小農標章產品。每日食用在地飲食。

生態導覽，探索棲地」活動與台灣環境資訊協會合作，帶領員工至「自然谷環境信託基地」體驗並學習以生態友善方式維護生物棲地。

森林主題重點是保育綠地，推動「愛護森林，善用雲端」活動推廣電子發票載具，減少感熱紙張使用；並與宜蘭三星國中合作，與學生共同種植樹苗並設置證交所小木牌，象徵永續理念傳遞。

減碳 生態 證交所

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