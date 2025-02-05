產製永續報告書 證交所添助力

上市櫃公司2025年均應編製及申報永續報告書，臺灣證券交易所宣布在ESG數位平台推出「輔助產製永續報告書功能」，參考GRI準則及實務揭露情形，建立參考框架，結合企業已申報的永續資訊，協助上市公司完成永續報告書編製，以提升整體資本市場ESG資訊透明度。

證交所提醒，上市公司應於8月底前完成2024年度永續報告書編製及申報，於使用ESG數位平台之輔助產製永續報告書功能前，應先行瞭解編製報告書相關規定，並辦理鑑別利害關係人、重大主題分析、永續相關資料蒐集等相關作業。

配合金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」中「精進永續資訊揭露」及「推動數位化」之推動措施，自2025年起，上市櫃公司2025年均應編製及申報永續報告書。

證交所表示，2014年起已逐步推動上市公司編製永續報告書（前身為企業社會責任報告書）以來，迄2024年底出具2023年永續報告書的上市公司已達722家，逾全體上市公司七成。

為進一步強化上市公司編製永續報告書揭露品質，證交所於ESG數位平台推出的輔助產製永續報告書功能，除自動帶入企業已申報的ESG指標資訊外，並提供「GRI準則內容及範例」、「永續報告書底稿及參考範例」、「永續報告書重大主題編製指引及揭露範例」等多項資源，供企業編製永續報告書時參考。

GRI準則內容及範例方面，為協助企業符合「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」第三條參考全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）發布的GRI準則（GRI Standards）編製永續報告書，證交所彙整GRI準則內容並提供各準則之參考範例。

永續報告書底稿及參考範例方面，提供文件底稿及參考範例，並結合上市公司申報的ESG指標資訊，協助企業提升法遵效率及減少作業成本。

永續報告書重大主題編製指引及揭露範例方面，協助上市公司識別永續重大主題、強化企業永續議題管理，以有效識別、評估並報告其營運對經濟、環境和人群影響的重大性。

證交所表示，未來證交所將逐步擴大對上市公司永續報告書審閱作業，並持續辦理業務宣導及推動數位化發展，以提升整體資本市場永續資訊揭露品質。