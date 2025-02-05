快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

壽險公會擬引導壽險資金投資節能專案 壽險業者齊喊：願積極參與

中央社／ 台北5日電
為配合國家深度節能推動計畫，壽險公會向業界探詢投資有ESCO（能源技術服務業）產業參與的節能計畫專案可行性。圖／本報系資料庫
為配合國家深度節能推動計畫，壽險公會向業界探詢投資有ESCO（能源技術服務業）產業參與的節能計畫專案可行性。圖／本報系資料庫

為配合國家深度節能推動計畫，壽險公會向業界探詢投資有ESCO（能源技術服務業）產業參與的節能計畫專案可行性，國泰人壽富邦人壽新光人壽、全球人壽及宏泰人壽等皆表示若有案源，願積極參與評估。

壽險公會日前邀集具多年碳管理和水資源管理實務經驗的友達宇沛永續科技股份有限公司，共商如何整合能源技術服務業、壽險業，並協助推動更多公營事業或具公共利益場址，例如醫療院所、公共運輸場站等，加入有能源技術服務產業參與的節能計畫專案。

壽險公會說明，為使壽險業進一步了解能源技術服務產業提供的能源技術服務內容、碳排管理資訊及未來壽險資金參與可行模式，公會今天舉辦研討會邀友達宇沛交流，期待後續吸引更多優質能源技術廠商加入，亦鼓勵全體壽險公司共同參與評估，讓壽險資金投入可行案源。

壽險公會指出，公會曾探詢國壽、富壽、新壽、全球及宏泰人壽等數家規模不等的壽險公司，業者皆表示，若有相關案源，有意願積極參與評估資金投入有能源技術服務產業參與的節能計畫專案可行性。

壽險公會表示，鼓勵壽險業者率先就公司自用不動產引進節能技術，經公會初步調查，目前已有部分壽險業者以自用不動產與能源技術服務產業進行節能系統建置評估或已完成節能改造。

壽險公會說明，為積極推動深度節能政策，公會亦將同步洽合作保險理賠醫起通的醫事機構共同加入，例如台大醫院、國泰綜合醫院等，期盼帶動更多產業加入節能行列。

國泰人壽 壽險業 宏泰人壽 富邦人壽 新光人壽

延伸閱讀

玉山銀攜手農業部推動「Let's Live Green」刷卡活動

中市府偕台積電造林 估30年創千噸減碳效益

國內首例！中市攜手台積電創碳權專案通過環境部審查

節能家電退稅 擬三度延長

相關新聞

壽險公會擬引導壽險資金投資節能專案 壽險業者齊喊：願積極參與

為配合國家深度節能推動計畫，壽險公會向業界探詢投資有ESCO（能源技術服務業）產業參與的節能計畫專案可行性，國泰人壽、富...

熱錢回流股匯雙漲 新台幣強升1.47角收32.838元

市場暫時擺脫關稅陰霾，熱錢回流之下，股匯上演雙漲的戲碼，台股大漲逾360點，新台幣兌美元也氣勢如虹，收盤收32.838元...

台幣新春開盤波動大 央行給解釋…坦言「進場調節、穩定匯率」

台幣對美元匯率1月波動劇烈，先貶後升，1月小升0.09％，上半月走貶，下半年再回升，1月台幣匯價總結表現是近乎持平。不過...

川普二度上任 全年匯市恐不安？央行指「之後應該不太會」

中央銀行今天公布1月外匯存底金額為5775.83億美元，月增9.06億美元。央行外匯局局長蔡烱民指出，美國總統川普成為經...

張聖心出任花旗集團台灣區總裁、銀行董事長 4月1日生效

花旗集團於5日宣布將由張聖心（Christie Chang）出任花旗集團台灣區總裁及花旗（台灣）銀行董事長，負責花旗集團...

1月底外匯存底5775億美元 外資持有股債等市值創新高

中央銀行發布最新外匯存底統計，114年1月底止我國外匯存底金額為5775.83億美元，較113年底增加9.06億美元，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。