快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

凱基證券「即時美股」全新升級 登紐約時代廣場Nasdaq電視牆

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券宣布，隨身e策略APP全新「即時美股」服務即將於近日推出，全面升級美股交易體驗，合作夥伴美國Nasdaq交易所更於紐約時間2月4日，將合作訊息刊登於紐約時代廣場總部電視牆，共同宣傳即將上線的全新服務。

凱基證券不僅導入美國Nasdaq交易所提供之即時市場行情與商品報價，更以客戶需求為中心，蒐集以往投資人在交易美股時的意見回饋與常見痛點，針對使用者介面(UI)與使用者體驗(UX)進行全面性的優化設計，導入簡約直觀的介面及流暢輕鬆的操作動線，提供客戶彷彿置身華爾街、隨時跟上盤勢脈動的有感升級。

2024年國內複委託美股交易量高達新台幣3兆元，較去年成長92%，近乎翻倍，凱基證券為滿足國人對美股投資爆炸性成長的需求，導入實時更新的美股報價與商品數據，投資人現可透過「隨身e策略」APP並點擊前往「即時美股」，即可享受隨時看盤下單的一站式直覺體驗，不必再因為延遲報價需確認盤勢價位而花費額外時間心力，大幅提升美股交易效率。

此外，客戶亦可查看「熱門主題選股」，包括熱門ETF、高成交量標的、市值規模較大的龍頭企業等，隨時掌握美股盤中的瞬息萬變和熱門交易題材，投資美股更有方向。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基證券本次推出「即時美股」是積極傾聽客戶需求、採納用戶回饋與常見痛點，進行全面性的UI、UX優化，讓投資人可更輕鬆掌握盤勢資訊、建立自選股列表等，同時運用豐富的客製化圖表工具以及豐富的技術指標，更加精準地掌握美股標的盤勢漲跌，幫助客戶高效率實現美股交易策略。

除看盤選股方面，凱基證券「即時美股」亦從客戶角度出發，針對美股交易的常用功能規劃出流暢的動線以及實用的品質優化，例如：交易下單時可同步檢視買賣盤行情與最新價格、委託後即可檢視委託及成交狀況。

在庫存部位與帳務管理方面，則導入即時庫存、綜合損益以及圖卡式帳務資訊等實用功能。

此外，凱基證券「即時美股」亦規劃於2025年陸續新增更多新功能，包括選股器、到價通知、市場新聞、個股ESG分數等，為投資人打造美股交易的最佳利器。

凱基證券並推出「跨國買 選凱基」活動，為美股新開戶客戶提供手續費驚喜價且無低消門檻，符合指定條件，再享台股手續費回饋價，幫助投資人輕鬆布局台美股投資。

凱基證 紐約 美國 美股

延伸閱讀

二家新兵本周報到

全民權證／聯發科 兩檔有戲

Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron 開春配備升級 219萬起即可入主

影╱美聯航客機起飛引擎突起火！機上109人緊急撤離 乘客嚇到摀嘴

相關新聞

首家外商銀行成員 滙豐加入「鷹眼識詐聯盟」共同防範金融詐騙

科技發展與應用的進步，卻導致詐騙手法日益猖獗，為打造金融防護網，滙豐銀行宣布已於近日正式加入「鷹眼識詐聯盟」，成為首家加...

壽險公會擬引導壽險資金投資節能專案 壽險業者齊喊：願積極參與

為配合國家深度節能推動計畫，壽險公會向業界探詢投資有ESCO（能源技術服務業）產業參與的節能計畫專案可行性，國泰人壽、富...

熱錢回流股匯雙漲 新台幣強升1.47角收32.838元

市場暫時擺脫關稅陰霾，熱錢回流之下，股匯上演雙漲的戲碼，台股大漲逾360點，新台幣兌美元也氣勢如虹，收盤收32.838元...

台幣新春開盤波動大 央行給解釋…坦言「進場調節、穩定匯率」

台幣對美元匯率1月波動劇烈，先貶後升，1月小升0.09％，上半月走貶，下半年再回升，1月台幣匯價總結表現是近乎持平。不過...

川普二度上任 全年匯市恐不安？央行指「之後應該不太會」

中央銀行今天公布1月外匯存底金額為5775.83億美元，月增9.06億美元。央行外匯局局長蔡烱民指出，美國總統川普成為經...

張聖心出任花旗集團台灣區總裁、銀行董事長 4月1日生效

花旗集團於5日宣布將由張聖心（Christie Chang）出任花旗集團台灣區總裁及花旗（台灣）銀行董事長，負責花旗集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。