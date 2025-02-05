台幣新春開盤波動大 央行給解釋…坦言「進場調節、穩定匯率」

台幣對美元匯率1月波動劇烈，先貶後升，1月小升0.09％，上半月走貶，下半年再回升，1月台幣匯價總結表現是近乎持平。不過，2月匯市一開盤，即本周一新春開紅盤日，台幣匯價就重貶，央行透露，有進場調節，穩定匯率，且去年上半年及下半年都有阻貶台幣的動作。

蛇年新春開紅盤日，2月3日股匯雙殺，台幣對美元匯率大貶2.86角，4日再貶1.7分，今（5）日台幣對美元匯率以32.838兌一美元收盤，較前一天升值1.47角，與龍年封關匯價相比，台幣對美元匯率貶值1.56角。

台幣近日波動較大，央行官員分析新春開盤以來波動較大原因，主要是反映川普政策因素，其次是匯市休市9天，在台匯休市期，其他貨幣都呈現貶值走勢，台幣匯率已累積了一周的走貶壓力，開盤後陸續反映。央行坦言，因市場有些供需失衡，因此進場調節、穩定匯率。

要對川普政策做預判，連Fed主席鮑爾也說不容易，市場受美國政策消息面影響較大，但央行官員說，央行有足夠信心可以維持市場穩定，坦言在川普政策經常改變的情況下，未來央行要面對的挑戰較多，因為有市場波動較大的問題。

不過，以台灣的經濟狀況來說，拋匯的不僅是央行，還有出口商，出口商將美元換成台幣以支付員工薪資及繳稅，官員表示，周一台幣大貶，出口商看到價格不錯都接受了，進而出售美元，這是市場的穩定力量。

另外，美國財政部每半年公布一次匯率報告，預計今年6月就會公布川普上任後的首份報告，去年底，台灣被續列觀察名單，主要是因為經常帳順差及央行淨賣匯金額兩項，觸及美方標準所致。

央行官員表示，經常帳順差是結構性問題，短期不會改變，且去年央行不僅上半年賣匯，下半年賣匯的月數還比上半年多一些，但央行的目的是在阻貶台幣。