川普二度上任 全年匯市恐不安？央行指「之後應該不太會」

中央銀行今天公布1月外匯存底金額為5775.83億美元，月增9.06億美元。央行外匯局局長蔡烱民指出，美國總統川普成為經濟重要不確定性，導致金融市場波動加劇，央行1、2月均有進場調節匯率，且「有信心維持匯率穩定」。

央行統計，1月底外匯存底金額5775.83億美元，較去年12月底增加9.06億美元，主要變動因素為外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元的匯率變動。

另外，央行公布1月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8648億美元，約當外匯存底150%，雙雙寫下歷史新高，主要反映台股市值增加。

蔡烱民表示，1月新台幣匯率呈現先貶後升，偶爾出現市場供需略為失衡、波動較大的現象，央行有進場調節，但因為前後方向不同，正好抵消，對當月外匯存底變動影響不大。

金蛇年開年之後，短短3個工作天，新台幣劇烈震盪，尤其3日紅盤日上演股匯雙殺，新台幣盤中狂貶近5角，在央行力守之下，收盤站回32元，並創歷年紅盤日第2大貶幅。

蔡炯民坦言，新春以來匯市波動加劇，主要反映川普政策因素，加上上週春節連假期間，主要貨幣多有貶值，新台幣紅盤日順勢補貶，面對此情形，央行確實有進場調節。

媒體詢問，川普上任後，金融市場波動甚巨，是否成為央行挑戰。蔡烱民表示，挑戰一定會比較多，但以台灣經濟現況，出口廠商仍有實質拋匯需求，3日不少廠商覺得「看到好價格」，迅速進場拋匯，這就是市場的穩定力量。

蔡烱民進一步指出，除了市場機制，央行也密切關注市場動態，有足夠信心跟方法穩定匯率，這不會是太大問題。

媒體關注，近日似乎看到央行防守特定價位，是否意味33元是央行防線。蔡烱民回答，匯率由市場供需決定，也會受到國際匯市力量牽扯，央行沒辦法知道其他貨幣走勢，自然不可能訂出特定價格、特定防線；就央行立場，只要看到供需失衡的狀況，就會進場調節。

至於2025年全年匯市是否都會受到川普因素影響，動盪不安，蔡烱民認為，去年下半年至今，川普都是影響金融市場的最大因素，但「之後應該不太會」，隨著川普政策底定，影響也會慢慢淡化。

蔡烱民補充，雖然新台幣匯率近日波動較大，但觀察農曆年前後，新台幣還是比其他貨幣穩定。