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張聖心出任花旗集團台灣區總裁、銀行董事長 4月1日生效

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
張聖心。圖/花旗（台灣）銀行提供
張聖心。圖/花旗（台灣）銀行提供

花旗集團於5日宣布將由張聖心（Christie Chang）出任花旗集團台灣區總裁及花旗（台灣）銀行董事長，負責花旗集團在台灣的所有業務及營運，其花旗（台灣）銀行董事長一職將由董事會選任並呈報主管機關核准。

張聖心新任命將於4月1日生效，未來將直接向花旗日本、北亞及澳洲區域及銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）負責。

張聖心任職花旗35年，現任花旗（台灣）銀行總經理，以及花旗北亞區企業金融事業群副總裁。她於1989年以儲備主管加入花旗銀行，在這35年期間，歷任多個高階領導職務，包括亞太區企業金融事業群總裁、台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人、機構客戶事業群負責人、企業及投資銀行負責人，以及企業金融事業群負責人等。

龍明睿指出，台灣是花旗銀行在全球的一個重要市場，花旗對台灣的客戶、業務和員工有著深刻的承諾。他強調，以花旗在台灣金融業的豐富經驗以及與機構客戶建立的長期堅實的關係，張聖心有絕對的優勢與能力帶領花旗台灣成為客戶的卓越金融夥伴。

投資銀行 花旗 董事長

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