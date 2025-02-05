快訊

大S骨灰到家了！王偉忠出力護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

目睹他人刮中100萬…帥哥跟風爽中2千萬 彩券行再揭當天異象

1月底外匯存底5775億美元 外資持有股債等市值創新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股市值成長，外資持有股債等市值8648億美元，創歷史新高。圖／本報系資料照片
台股市值成長，外資持有股債等市值8648億美元，創歷史新高。圖／本報系資料照片

中央銀行發布最新外匯存底統計，114年1月底止我國外匯存底金額為5775.83億美元，較113年底增加9.06億美元，主要是因為外匯存底投資運用收益的挹注。外資持有國內股票及債券市值及台幣存款共折計8648億美元，創歷史新高紀錄，雖然外資賣超台股，但由於台股市值成長，使得外資持有股票市值水漲船高。

央行指出，影響我國1月外匯存底變動主要原因有二，一是外匯存底投資運用收益，二是主要貨幣對美元匯率變動。台幣對美元匯率1月升值0.09％，近乎持平，台幣匯價1月波動大，先貶後升，最終表現幾乎持平，美元指數1月下跌0.96％。

央行統計其他主要貨幣匯價升貶情形，歐元升值0.36％，英鎊貶值1.27％，加幣升值0.1％，澳幣升值1.71％升幅最大，日圓升值0.62％，人民幣升值0.79％。

1月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計8648億美元，約當外匯存底的150％，雙雙創下歷史新高，央行外匯局長蔡烱民表示，台股整體而言走揚，反應台股市值的成長，外資持股市值也增加。

統計其他國家外匯存底表現，南韓至1月底止為3873億美元，較上月減少46億美元，印度至1月24日止為5379億美元，減少140億美元；統計至12月底主要國家外匯存底情形，中國大陸3兆2024億元，較上月減少635億元；日本1兆771億美元，減少67億美元；瑞士8080億美元，減少140億美元，沙烏地阿拉伯4130億美元，減少130億美元，香港4076億美元，減少69億美元。

台股 外資 央行 美元匯率

延伸閱讀

台積電繼續反彈！台股上漲367點 三大法人買超329億元

收復所有均線！台股漲367點收23,161點 台積電收高15元

台股2月勝率高 布局台股基金正逢時

台股ETF受益人周減1.4萬人 仍有包括00919在內9檔創高

相關新聞

張聖心出任花旗集團台灣區總裁、銀行董事長 4月1日生效

花旗集團於5日宣布將由張聖心（Christie Chang）出任花旗集團台灣區總裁及花旗（台灣）銀行董事長，負責花旗集團...

1月底外匯存底5775億美元 外資持有股債等市值創新高

中央銀行發布最新外匯存底統計，114年1月底止我國外匯存底金額為5775.83億美元，較113年底增加9.06億美元，主...

央行：包含盈餘匯出 外資1月淨匯出約30多億美元

中央銀行5日公布，2025年1月底我國外匯存底金額為5,775.83億美元，月增9.06億美元，外匯存底變動主要因素有二...

新台幣強升1.47角 收32.838元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.838元，強升1.47角，成交金額8.44億美元

玉山金攜手成功大學簽MOU 共同培育國際金融人才

玉山金今天指出，為培養國際金融人才，攜手成功大學簽訂合作備忘錄（MOU），共同推動國際學生在台的實習計畫，實習領域涵蓋金...

花旗台灣高層異動 張聖心將出任台灣區總裁暨銀行董事長

在花旗工作服務達50年的花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）決定於近日退休，花旗集團於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。