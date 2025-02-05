1月底外匯存底5775億美元 外資持有股債等市值創新高

中央銀行發布最新外匯存底統計，114年1月底止我國外匯存底金額為5775.83億美元，較113年底增加9.06億美元，主要是因為外匯存底投資運用收益的挹注。外資持有國內股票及債券市值及台幣存款共折計8648億美元，創歷史新高紀錄，雖然外資賣超台股，但由於台股市值成長，使得外資持有股票市值水漲船高。

央行指出，影響我國1月外匯存底變動主要原因有二，一是外匯存底投資運用收益，二是主要貨幣對美元匯率變動。台幣對美元匯率1月升值0.09％，近乎持平，台幣匯價1月波動大，先貶後升，最終表現幾乎持平，美元指數1月下跌0.96％。

央行統計其他主要貨幣匯價升貶情形，歐元升值0.36％，英鎊貶值1.27％，加幣升值0.1％，澳幣升值1.71％升幅最大，日圓升值0.62％，人民幣升值0.79％。

1月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計8648億美元，約當外匯存底的150％，雙雙創下歷史新高，央行外匯局長蔡烱民表示，台股整體而言走揚，反應台股市值的成長，外資持股市值也增加。

統計其他國家外匯存底表現，南韓至1月底止為3873億美元，較上月減少46億美元，印度至1月24日止為5379億美元，減少140億美元；統計至12月底主要國家外匯存底情形，中國大陸3兆2024億元，較上月減少635億元；日本1兆771億美元，減少67億美元；瑞士8080億美元，減少140億美元，沙烏地阿拉伯4130億美元，減少130億美元，香港4076億美元，減少69億美元。