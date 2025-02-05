央行：包含盈餘匯出 外資1月淨匯出約30多億美元

中央銀行5日公布，2025年1月底我國外匯存底金額為5,775.83億美元，月增9.06億美元，外匯存底變動主要因素有二，包括外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元的匯率變動。央行外匯局局長蔡烱民指出，外資1月賣超台股約二、三百億元，加計盈餘匯出在內，1月總計淨匯出30多億美元。

央行統計顯示，今年1月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8,648億美元，約當外匯存底150%，兩項數據均締造歷史新高紀錄。蔡烱民指出，外資持有新台幣資產兩數據創新高，主要是反映1月台股市值上漲。

央行提供數據顯示，1月美元指數貶值0.96%，新台幣匯率先貶後升、全月小幅升值0.09%，其餘主要貨幣升貶互見。

1月升幅較大的貨幣為澳幣，升值1.71%，歐元升值0.36%、人民幣與日圓匯率分別升值0.79%、0.62％，英鎊貶值1.27%，加幣小升0.1%。

根據目前各國公布的最新數據，中國大陸外匯存底為3兆2,024億美元，排名全球第一，日本為1兆771億美元居次，瑞士為8,080億美元排名季軍，台灣5,775.8億美元蟬聯第四，印度為5,379億美元，緊追我國身後。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，會反映在央行及賣超台股的數字上。