情人節禮物新選擇 壽險業者：用保單送出愛與一生守護

情人節將至，驚喜花束、巧克力與燭光晚餐是戀人表達愛意的經典選擇，今年不妨考慮更具深遠意義的禮物，為摯愛購買保單。AIA友邦人壽表示，以保險作為情人節禮物，能賦予愛更實質的承諾，充分展現「相伴一生」的真摯情感。不僅如此，單身族群也可透過保險規劃，落實愛自己的表現。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，「一世保障更勝一時驚喜，短期的驚喜固然動人，但長久的保障與穩定金流，才是攜手一生的基石。尤其50歲後的人生後半場，是人一生中前所未有的自由時光，退休後的現金流量比存量更重要，留些餘裕、提早規劃，老來相伴共享前半輩子努力成果。」

伴侶間最放心不下的事之一，莫過於擔心另一半沒有了自己該如何生活，雖說金錢無法定義幸福，但至少能確保伴侶在失去自己後生活品質無虞。舉例來說，王先生深愛妻子，他希望無論自己是否能永遠陪在妻子身邊，妻子都要好好地生活。此時，具有「生存保險金」的保險商品，可提供王先生最佳解方；以王先生為要保人、妻子為被保險人，指定生存保險金受益人為妻子，只要妻子是生存狀態便能於每個保單周年日都有一筆穩定生存保險金，這便是用保單照顧另一半的最大體現。

AIA友邦人壽推出「友邦人壽富利豐沛美元利率變動型還本終身保險」更進化，可利用指定的「豐沛起始日」設定生存保險金給付的起始日，最早可設定從被保險人保險年齡35 歲之保單周年日起開始領取生存保險金，且共有9組領取的起始日可作為選擇，最長領到保險年齡99 歲，讓餘後人生樣貌有更多的掌控權。

AIA友邦人壽呼籲，及早規劃創造穩定金流來源，給足另一半滿滿的安全感，讓往後每一天都是浪漫又安心的情人節！